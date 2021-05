Rückfall unter 15000 und Reversal, fast so volatil wie Bitcoin

Weitere Abgaben folgten und damit stieg auch die Unsicherheit am Markt an. Vor allem die Charttechniker hatten nach dem Rücklauf vom neue">video

Replaced by the Weitere Abgaben folgten und damit stieg auch die Unsicherheit am Markt an. Vor allem die Charttechniker hatten nach dem Rücklauf vom neue">video

Fortsetzung der Schwächephase

Der Morgen zeigte bereits erste Kursabschläge im DAX, die nahtlos an die Dienstagsverluste des Abend anknüpften. Unter 15.300 eröffnete der Index und brachte damit die bekannte Range wieder zurück in den Fokus der Marktteilnehmer.

Dies war vorbörslich ebenso Thema wie der Rutsch von Bitcoin unter die 40.000er-Marke:

Weitere Abgaben folgten und damit stieg auch die Unsicherheit am Markt an. Vor allem die Charttechniker hatten nach dem Rücklauf vom neuen Rekordhoch im DAX nun ein starkes Signal vorliegen, was erneut für einen Durchlauf der ganzen Range verantwortlich war.

Zum Mittag festigten wir uns zunächst bei der 15.130 und besprachen dies mit unserem Händler in diesem Video:

Ebenfalls schwach war der Bitcoin mit zwischenzeitlichen Kursen unter 40.000 US-Dollar am Vormittag und zudem bei 30.000 am Nachmittag. Wir schauen mit unserem Händler auf das Chartbild und die Aktie Coinbase, welche vor wenigen Wochen noch mit einem grandiosen Börsengang begeisterte. Doch auch hier ist die Schwäche direkt zu spüren. Was sind die Begründungen aus der Kryptowelt?

Ein weiters Thema war der Ölmarkt. Iran möchte hier auf die internationalen Märkte als Produzent zurückkehren und könnte Druck auf den Preis ausüben. Vor diesem Hintergrund erstaunt der Anstieg bei Gazprom. Doch der russische Erölproduzent besticht mit einer eigenen Story.

Zurück zum DAX, der nach einer kurzen Erholung zum Start der Wall Street wieder Schwäche zeigte und neue Tagestiefs markierte. Insbesondere die Unsicherheit am Kryptomarkt sorgte dafür, dass es Abgaben auf breiter Linie gab. Im Gegensatz dazu stiegen Rohstoffpreise stark an und heizten damit der Inflation entsprechend ein.

Dabei wurde sogar die 15.000 unterschritten und damit weiteres Abwärtspotenzial freigesetzt. Ein Niveau, was wir vor einer Woche bereits verteidigt glaubten und vom Rekordhoch aus betrachtet einem Abschlag von knapp 600 Punkten entsprach.

Die Stabilisierung zum Handelsende glich das Minus heute nur minimal aus, brachte den Index jedoch zumindest per Schlusskurs wieder in die bekannte Range zurück.

Folgende Tagesparameter wurden verzeichnet:

Eröffnung 15.238,82 Tageshoch 15.266,53 Tagestief 14.961,27 Vortageskurs 15.386,58 Schlusskurs 15.113,56

Den Tagestrend mit der leichten Erholung am späten Nachmittag und der Fortsetzung in der Nachbörse sehen Sie an dieser Stelle:

Welche Aktien standen besonders im Blickfeld der Anleger?

Aktien-Bewegungen im DAX

Nachdem gestern die Aktien von Delivery Hero eine starke Erholung am Supportlevel zeigten, zog es sie heute wieder nach unten. Ebenfalls litt die Siemens AG, wie schon an einigen Tagen dieses Monats zuvor. Über die aktuellen Sorgen mit der US-Übernahme berichteten wir gestern im Marktbericht.

Während der Euro zum Dollar den höchsten Stand seit Mitte Februar erreichte, litten die Exportwerte besonders. Neben Siemens also auch eine Heidelbergcement, die einen großen Auftragsbestand in den USA hat. Ebenso die Bayer-Aktie.

Automobilwerte befanden sich im Mittelfeld und litten weniger unter dem starken Euro. Hier dominierte den Sektor die Bilanz des europäischen Herstellerverbandes ACEA. Dieser beziffert die Pkw-Neuzulassungen im vergangenen Monat auf 862.000 Fahrzeuge und zeigte damit eine Verdreifachung zum Vorjahr auf. Allerdings ist der Bezugszeitpunkt auch mitten in der Pandemie gewesen.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Einen starken Abverkauf von neuen Rekordhochs sahen wir vor wenigen Wochen bei 15.501 Punkten bereits. Nun ähnelt sich dieses Bild deutlich und erhöhte sogar die Volatilität zu diesem Vergleichszeitraum.

Dass die 15.000 am Ende verteidigt wurde, ist hierbei vielleicht nur ein schwacher Trost. Denn Anleger sind entsprechend verunsichert, wie lange sich der Index noch in der breiten Range der letzten Monate aufhalten möchte.

Folgt ein stärkerer Abverkauf oder gibt es erneut eine starke Gegenbewegung wie vergangenen Donnerstag? Aus dem Tageschart heraus ist diese Frage nicht zu beurteilen:

Vielleicht kann die Wall Street am Abend nach dem FOMC-Protokoll eine klare Richtung vorgeben. Wir berichten darüber erneut am Morgen für Sie auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange. Gegen Mittag wird dann Ingmar Königshofen für ein Interview zur Verfügung stehen.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

Zugehörige Wertpapiere: all unter 15000 und Reversal, fast so volatil wie Bitcoin