Salt in der Schweiz bietet die Apple-TV-Fernbedienung von Universal Electronics mit seinem Apple-TV-4K-Dienst an

Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ:UEIC), der weltweit führende Anbieter von drahtlosen universellen Steuerungslösungen für die Bereiche Unterhaltungselektronik und Smart-Home-Geräte, gab bekannt, dass der Schweizer Telekommunikationsanbieter Salt, der innovative Mobil-, Breitband- und TV-Dienste anbietet, einer der ersten Anbieter ist, der die sprachgesteuerte Apple-TV-4K-Fernbedienung speziell für Multichannel Video Program Distributors (MVPDs) anbietet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210902005561/de/

Swiss telecommunications operator Salt is one of the first providers to offer Universal Electronics' voice-enabled Apple TV 4K remote control designed specifically for Multichannel Video Program Distributors (MVPDs). (Photo: Business Wire)

Seit Juni erhalten Salt-Kunden, die das Breitbandangebot Salt Home abonniert haben, automatisch die Apple-TV-Fernbedienung von UEI zusammen mit dem Apple TV 4K. Salt Home ist das wettbewerbsfähigste Breitbandangebot auf dem Schweizer Markt und bietet eine symmetrische Geschwindigkeit von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde über FTTH sowie einen TV-Dienst, der über Apple TV als Set-Top-Box verfügbar ist. Bestehende Kunden können die Apple-TV-Fernbedienung von UEI auch als separates Zubehör in über 100 Salt-Geschäften in der ganzen Schweiz und auf der Salt-Website erwerben.

„UEI ist ein starker Partner, der uns dabei hilft, unseren Kunden eine einfache und hochwertige Fernbedienung für Apple TV anzubieten“, sagt Pascal Grieder, CEO von Salt. „Die Zusammenarbeit mit UEI während des gesamten Projekts war ausgezeichnet.“

Abonnenten von Apple TV 4K können Inhalte live und auf Abruf anschauen. Über die Apple-TV-App können sie darüber hinaus auf Apple TV+ zugreifen, Tausende von Filmen und Fernsehsendungen kaufen oder mieten und Inhalte von anderen Streaming-Diensten nutzen. Kunden haben außerdem Zugriff auf Apple Music, Apple Arcade und Tausende von weiteren Apps – alles mittels dieses leistungsstarken Unterhaltungsgeräts, das für den größten Bildschirm im Haus erstellt wurde.

„Wir haben die Zusammenarbeit mit Salt bei diesem Projekt sehr geschätzt, da die Apple-TV-Fernbedienung eines unserer aufregendsten neuen Angebote mit Fokus auf den Kunden ist“, sagte Paul Arling, Vorsitzender und CEO von UEI. „Wir freuen uns auf weitere Gelegenheiten, in Zukunft mit ihnen zusammenzuarbeiten.“

Die Apple-TV-Fernbedienung von UEI kombiniert Bluetooth Low Energy (BLE) mit Infrarot, um eine universelle Bedienung zu ermöglichen, und bietet eine Reihe von innovativen Funktionen und Vorteilen, um das Fernseherlebnis zu verbessern:

Fortschrittliche Suche und Steuerung: Kundinnen und Kunden können mithilfe von Siri Inhalte auf Live-TV und Streaming-Apps suchen und nutzen

Kundinnen und Kunden können mithilfe von Siri Inhalte auf Live-TV und Streaming-Apps suchen und nutzen Verbesserte Steuerungsfunktion für Live-TV : Spezielle Tasten für Programmübersichten und zum Umschalten auf andere Sender bieten problemlosen und sofortigen Zugang zu Live-TV-Funktionen

: Spezielle Tasten für Programmübersichten und zum Umschalten auf andere Sender bieten problemlosen und sofortigen Zugang zu Live-TV-Funktionen Umfassende Steuerung von Unterhaltungssystemen: Moduslose Unterstützung und universelle Steuerung von Apple TV sowie Fernseh- und Audiogeräten jeglicher Marken und Hersteller

Moduslose Unterstützung und universelle Steuerung von Apple TV sowie Fernseh- und Audiogeräten jeglicher Marken und Hersteller Zuverlässige und sichere Kommunikation: Integriertes Design mit dem zuverlässigen und hochintegrierten BLE-Chipsatz UE878 von UEI, der für Sprachsteuerung optimiert ist, und dem MFi-Authentifizierungschip von Apple für eine sichere Konnektivität mit Apple TV

Integriertes Design mit dem zuverlässigen und hochintegrierten BLE-Chipsatz UE878 von UEI, der für Sprachsteuerung optimiert ist, und dem MFi-Authentifizierungschip von Apple für eine sichere Konnektivität mit Apple TV Hochwertige Haptik: Eleganter und ergonomischer Formfaktor mit harten Tasten auf Metalldomen, die für ein verbessertes taktiles Feedback sorgen

Eleganter und ergonomischer Formfaktor mit harten Tasten auf Metalldomen, die für ein verbessertes taktiles Feedback sorgen Automatisierte Tastenbeleuchtung: Beschleunigungsmesser und Umgebungshelligkeitsensor aktivieren die Tastenbeleuchtung bei schwachem Umgebungslicht, wenn die Fernbedienung angefasst oder bewegt wird

Über Universal Electronics Inc.

Das 1986 gegründete Unternehmen Universal Electronics Inc. (Nasdaq:UEIC) ist der weltweit führende Anbieter von universellen drahtlosen Steuerungslösungen für Heimunterhaltungs- und Smart-Home-Geräte. Wir konstruieren, entwickeln, fertigen, liefern und unterstützen Steuerungs- und Sensortechnologielösungen sowie eine breite Palette von universellen Steuerungssystemen, Audio-Video-Zubehör und intelligenten drahtlosen Sicherheits- und Smart-Home-Produkten. Unsere Produkte und Lösungen werden von den führenden Marken der Welt in den Marktsektoren Videodienste, Unterhaltungselektronik, Sicherheit, Haushaltsautomatisierung, Klimaregelung und Haushaltsgeräte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter www.uei.com.

Apple, Apple TV und Siri sind Markenzeichen von Apple Inc. und sind nicht mit UEI verbunden. Alle anderen hier erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter und Ausdrücke gekennzeichnet, die nicht historische Tatsachen darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, darunter die zeitgerechte Entwicklung, Lieferung und Marktakzeptanz der in dieser Mitteilung erwähnten Produkte und Technologien, der Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten Produkte durch Salt und andere MVPDs in den von der Geschäftsführung erwarteten Mengen, die anhaltende Marktdurchdringung und das Wachstum der Spracherkennungstechnologie von UEI und anderer in dieser Mitteilung erwähnter Produkte und Technologien für Verbraucher sowie andere Faktoren, die in den bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von UEI beschrieben sind. Die tatsächlichen Ergebnisse, die UEI erzielt, können aufgrund solcher Risiken und Ungewissheiten erheblich von derartigen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. UEI übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Überarbeitung oder Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen, um Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210902005561/de/

Shoshana Leon

Unternehmenskommunikation

Universal Electronics Inc.

sleon@uei.com +1 480 521 3354