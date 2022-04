SAP - Aktie droht zu kippen

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 99,100 € (XETRA)

Seit dem Doppeltop an der Widerstandsmarke bei 129,60 EUR und dem anschließenden Bruch der Unterstützungen bei 112,78 und 111,68 EUR im Januar, mussten die Bullen bei der SAP-Aktie tatenlos zusehen, wie diese geradewegs auf die mittelfristige Aufwärtstrendlinie bei rund 94,50 EUR einbrach.

Die diagonale Unterstützung wurde zwar zuletzt zum Ausgangspunkt für eine Erholung, diese dürfte jedoch ihrerseits wieder mit einem Doppeltop bei 104,40 EUR beendet worden sein. Aktuell fällt die SAP-Aktie schon wieder unter die markante Unterstützung bei 100,08 EUR zurück und könnte den Kursrutsch damit bis an das Tief bei 94,48 EUR ausdehnen. Sollte die Marke auch gebrochen werden, käme es zu einem Abverkauf an das Tief aus dem November 2020 bei 89,93 EUR. Sollte die Käuferseite dort keinen stabilen Boden ausbilden, wäre mit weiteren Verlusten bis an das 2020er-Tief bei 82,13 EUR zu rechnen.

Um die drohende Verkaufswelle doch noch zu verhindern, müsste die Aktie jetzt nicht nur den Bereich um 100,08 EUR zurückführen. Um das aktive kurzfristige Doppeltop und seine bärischen Implikationen zu neutralisieren, müsste auch die 104,40-EUR-Marke in Richtung 107,38 EUR durchbrochen werden.

SAP Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Tradingdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)