SAP-Aktie: Jetzt nach dem Kurssturz günstig zugreifen?

SAP hat vor wenigen Tagen die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr veröffentlicht. Und diese Zahlen waren erst mal sehr gut. Der Konzern hat das obere Ende seiner eigenen Prognose erreicht und konnte sowohl Umsatz als auch Gewinn leicht steigern. Das ist umso bemerkenswerter, wenn man betrachtet, dass die Prognose im letzten Jahr Schritt für Schritt angehoben wurde. SAP hat die Messlatte also selbst kontinuierlich höher gelegt und dennoch das obere Ende erreicht.

Trotzdem hat man an der Börse nicht mit großem Jubel auf die Zahlen reagiert. Tatsächlich steht die Aktie inzwischen wieder ziemlich genau an der Stelle, an der sie vor einem Jahr bereits stand. Seit Jahresbeginn hat die SAP-Aktie alle Kursgewinne des letzten Jahres wieder abgegeben und steht wieder bei 101,40 Euro (Stand: 25.02.2022).

Aber was bedeutet das eigentlich? Ist die Aktie jetzt günstig bewertet? Oder war sie vor Beginn des Kurssturzes vielleicht zu teuer? Finden wir es heraus.

Die Cloud kurbelt das Wachstum an

Werfen wir zuerst einen Blick auf die Zahlen des letzten Geschäftsjahres. SAP konnte den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 2 % auf 27,8 Mrd. Euro steigern. Hier hat insbesondere der Umstieg auf cloudbasierte Anwendungen den Umsatz gedrückt. Denn noch ist der Umsatz mit den klassischen Lizenzen und Servicedienstleistungen mit 14,66 Mrd. Euro größer als der Cloudumsatz mit 9,41 Mrd. Euro.

Dadurch, dass immer mehr Kunden auf die cloudbasierten Produkte umsteigen, für die SAP regelmäßige Umsätze verbuchen kann, gerät der Umsatz aus dem Lizenzverkauf erst mal unter Druck. Dadurch wurde ein großer Teil der Steigerung des Cloudumsatzes relativiert. Der schnelle Anstieg der Cloudumsätze um 17 % gegenüber dem Vorjahr wird aber dafür sorgen, dass dieser Effekt immer geringer wird und SAP insgesamt nach und nach zu schnellem Wachstum zurückfinden wird.

Das zeigt auch der Backlog, über den man im Cloudgeschäft verfügt. Hier ging es um 32 % auf 9,4 Mrd. Euro rauf.

Durch diese Transformation wird auch der Gewinn erst mal stagnieren. Im letzten Jahr lag das Ergebnis je Aktie nun bei 4,46 Euro und damit nur um 3 % über dem Vorjahreswert. Allerdings hat SAP von Sondereffekten profitiert. Der operative Gewinn dagegen ist um 30 % eingebrochen.

SAP erwartet fallende Gewinne

Im kommenden Jahr wird sich aber zumindest das Umsatzwachstum langsam beschleunigen. Der Cloudumsatz soll um bis zu 26 % auf 11,85 Mrd. Euro ansteigen. Der gesamte Umsatz aus der Cloud und dem Verkauf von Lizenzen und Servicedienstleistungen soll deshalb um bis zu 6 % auf 25,5 Mrd. Euro steigen.

Der operative Gewinn soll aber noch weiter fallen. Um bis zu 5 % soll es in diesem Jahr runtergehen. Insgesamt gibt es in den Zahlen der SAP also jede Menge Licht und Schatten.

Einerseits ist die Entwicklung des Cloudgeschäfts sehr erfreulich. Hier kann man Jahr für Jahr die Umsätze kräftig steigern und will auch weiterhin kräftig wachsen. Auf der anderen Seite gerät der Gewinn aktuell aber immer weiter unter Druck.

Das soll aber nur ein vorübergehendes Phänomen bleiben. Denn bis 2025 will SAP den operativen Gewinn ohne Berücksichtigung von Sondereffekten und anderer Kosten um etwa 50 % steigern. Dadurch dürfte die Aktie für langfristig orientierte Anleger durchaus einen Blick wert sein.

Der Artikel SAP-Aktie: Jetzt nach dem Kurssturz günstig zugreifen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt SAP.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images