SAP - Langfristige Aufwärtstrendlinie rettet Aktie vorerst

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 97,400 € (XETRA)

Seit dem Doppeltop am Widerstand bei 129,60 EUR und dem Bruch der Unterstützungen bei 111,68 und 112,78 EUR hat sich bei der SAP-Aktie eine kurzfristige Trendwende etabliert, die auch im großen Bild Spuren hinterließ und einen Einbruch unter die Unterstützung bei 100,08 EUR nach sich zog.

Nächste Verkaufswelle rollt schon an

Diesem Verkaufssignal folgte eine kurze Erholung, die schon gestern wieder gestoppt und mit dem heutigen Einbruch längst beendet ist. Der Abverkauf an die langfristige, bis 2015 zurückreichende Aufwärtstrendlinie bei rund 94,50 EUR ist daher wahrscheinlich wieder Teil des Abwärtstrends und Auftakt für eine weitere Verkaufswelle. Dieses Szenario wäre erst bei einem Anstieg über das gestrige Hoch bei 101,56 EUR ungültig. In diesem Fall könnte eine leichte Erholung bis 103,30 und 106,00 EUR führen.

Sollte die SAP-Aktie jetzt also wieder zurückfallen und unter 95,50 EUR setzen, dürfte die Aufwärtstrendlinie erneut angelaufen und diesmal ggf. in Richtung 89,93 EUR unterschritten werden. Diese Unterstützung könnte Startpunkt für eine Erholung werden. Darunter drohen dagegen weitere Verluste bis 87,00 EUR und letztlich bis an den Support bei 82,13 EUR, das Tief des Jahres 2020.

SAP Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)