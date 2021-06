Sartorius: Aktie springt zurück über 200-Tage-Trendlinie – doch der Biontech-Rally kann der Impfstoff-Zulieferer nur hinterherschauen

Die Sartorius-Aktie kann im heutigen Handel mit einem Plus von derzeit 3,3 Prozent wieder über ihre langfristige 200-Tage-Trendlinie springen. Der Laborausrüster setzt sich damit weiter von seinem am Freitag erreichten Tief seit Januar ab.

Ein Marktteilnehmer hält es für unverständlich, dass der „wichtigste Zulieferer der mRNA-Impfstoffhersteller“ der Rekordrally von Biontech nicht folgt, sondern derweil zurückfällt. Einem hervorragenden ersten Quartal von Sartorius werde ein entsprechendes zweites folgen, ist er sich sicher.

Während Sartorius im letzten Monat ein Minus von 13 Prozent verbuchen musste, steht Biontech mit knapp 34 Prozent im Plus. In dem Zeitraum der letzten drei Monate konnte Biontech um knapp 160 Prozent zulegen, während Sartorius in diesem Zeitraum auf ein Minus von 2 Prozent schauen muss.

