SARTORIUS - Aktie vor Anstieg an das Allzeithoch

Die Sartorius-Aktie markierte 16. Februar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 502,00 EUR. Anschließend korrigierte sie ausführlich und fiel auf 387,40 EUR und damit unter das alte Allzeithoch bei 416,80 EUR zurück.

Diese Hürde übersprang die Aktie nach der Prognoseerhöhung vom 18. März, fiel aber dann wieder auf diese Marke zurück. Dort startete am 31. März 2021 ein neuer Rallyversuch, der inzwischen zu einem Ausbruch über den Abwärtstrend seit 16. Februar führte. Gestern musste der Wert einen kleinen Rückschlag hinnehmen, der aber kein neues Verkaufssignal auslöst.

Weitere Rally möglich

Mit dem Trendbruch ergab sich ein neues Kaufsignal für die Sartorius-Aktie. In Folge dieses Signals hat die Aktie Aufwärtspotenzial bis an das Allzeithoch bei 502,00 EUR. Kleinere Rücksetzer sollten nun spätestens am gebrochenen Abwärtstrend bei heute ca. 434,41 EUR zu Ende gehen. Denn ein Rückfall darunter würde das letzte Kaufsignal negieren und die Gefahr einer Abwärtsbewegung in Richtung 380-376 EUR heraufbeschwören.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)