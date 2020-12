SCHAEFFLER - Wann kommt der große Knall?

Schaeffler AG - WKN: SHA015 - ISIN: DE000SHA0159 - Kurs: 6,585 € (XETRA)

Schaeffler ist einer der bekanntesten deutschen Zulieferer für die Automobil- und Maschinenbauindustrie. Das Unternehmen produziert unter anderem Kupplungen, Getriebe, Nockenwellen und Lager. Im vergangenen Jahr erzielte der Konzern einen Umsatz von 14,4 Mrd. EUR.

2020 dürfte wie bei Deutz ein Verlustjahr werden. Analysten rechnen mit Erlösen von 12,5 Mrd. EUR und einem Verlust je Aktie von 0,68 EUR. Für 2021 ist der Markt dagegen sehr positiv gestimmt, rechnet beim Ergebnis je Aktie, zumindest aktuell, sogar mit einem Übertreffen des Werts von 2019. Sollte es dazu kommen, ist der Titel mit einem KGV von 8 und einer Dividendenrendite von gut 5 % attraktiv bewertet.

Das charttechnische Bild der Aktie ist hochinteressant. Über die vergangenen Wochen haben sich zahlreiche ansteigende Tiefpunkte ausgebildet. Heute hämmert der Wert an den Widerstand bei 6,80 EUR. Ein Ausbruch darüber würde deutliches Potenzial freisetzen. In einem ersten Schritt könnte die Aktie das Zwischenhoch bei 7,67 EUR erreichen. Darüber wäre über einen Zwischenstopp bei 8,22 EUR der Gap-Close bei 8,98 EUR das nächste Ziel. Die Corona-Verluste wären damit ausgemerzt.

Absicherungen bieten sich unter dem EMA50 und dem letzten Zwischentief im Chart bei rund 6,00 EUR an.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 14,43 12,46 14,01 Ergebnis je Aktie in EUR 0,64 -0,68 0,85 KGV 11 - 8 Dividende je Aktie in EUR 0,45 0,24 0,36 Dividendenrendite 6,70 % 3,57 % 5,36 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)