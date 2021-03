Schaeffler will Corona-Jahr abhaken - 2021 soll Umsatz wieder zulegen

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will nach der Corona-Delle im vergangenen Jahr 2021 wieder zulegen. Der Umsatz soll im laufenden Jahr bereinigt um Währungseffekte um mehr als sieben Prozent zulegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mit. "Der untere Grenzwert basiert auf einer konservativen Markteinschätzung für das globale Wachstum der Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen." Bei der Marge basierend auf dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern werde ein Wert von sechs bis acht Prozent erwartet.

2020 sank der Umsatz - wie bereits seit Ende Januar bekannt - bereinigt um die Folgen des starken Euro um rund zehn Prozent auf 12,6 Milliarden Euro. Die operative Marge habe bei 6,4 (2019: 8,1) Prozent gelegen. Wegen der Kosten für den Konzernumbau und Sparmaßnahmen stand unter dem Strich ein Verlust von 424 Millionen Euro nach einem Gewinn von 428 Millionen Euro das Jahr davor. Der Konzern will dennoch eine Dividende von 24 Cent je Stammaktie und 25 Cent je Vorzugsaktie auszahlen./zb/stk

