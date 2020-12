Scherzer: Zurück in der Erfolgsspur

Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG im in Kürze endenden Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) mit dem Verkauf der AXA-Nachbesserungsrechte und der Audi-Position zusammen Erträge von 15,1 Mio. Euro vor Steuern erzielt. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und erhöhen das Rating.

Nach Meinung der Analysten werde durch die beiden erfolgreichen Transaktionen und die daraus resultierenden Gewinne die Dividendenzahlung für 2020 wieder aufgenommen. Die Ausschüttungsrendite dürfe laut GSC 2,2 Prozent betragen. Auch die Entwicklung des inneren Wertes (NAV) der Scherzer-Aktie könne sich in diesem Jahr mit einem Plus von 17,4 Prozent bis Ende November sehen lassen. Insbesondere beim Aufspüren unterbewerteter Aktien und potenzieller Kandidaten für zukünftige Strukturmaßnahmen spiele die jahrelange Erfahrung und breite Vernetzung des Scherzer-Teams in der Small- und Mid-Cap-Szene eine wichtige Rolle. Zudem stehe der Vorstand mit insgesamt rund 1,6 Millionen direkt und indirekt gehaltenen Anteilsscheinen – entsprechend etwa 5,3 Prozent des Grundkapitals – hinter der Gesellschaft.

Angesichts der systemisch bedingten Besonderheiten und Unwägbarkeiten bei Schätzungen für Beteiligungsgesellschaften und der damit verbundenen Unsicherheiten stelle GSC seine Anlageempfehlung für die Scherzer-Aktie weiterhin auf den NAV ab. Dabei bilde dieser im Gegensatz zur reinen Betrachtung auf Basis des Ergebnisses je Aktie die im Portfolio enthaltenen stillen Reserven „realtime“ ab und markiere damit die deutlich geeignetere Bewertungskennzahl. Auf Basis dieser Prämisse ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 2,70 Euro (zuvor: 2,60 Euro) und heben das Rating auf „Kaufen“ (zuvor: „Halten“) an.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.12.2020, 18:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 17.12.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden:http://www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2020-12-17_Scherzer.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE0006942808