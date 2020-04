Schweizer Börse startet mit Gewinnen in die Woche

Zürich (Reuters) - Nach einer Atempause zum Ende der Vorwoche hat die Schweizer Börse den Aufwärtstrend am Montag wieder aufgenommen.

Der SMI schloss 2,4 Prozent im Plus bei 9462,34 Punkten. Händler erklärten, in mehreren Ländern und Regionen begännen sich die Zuwachsraten bei Coronavirus-Infizierten abzuflachen. In der Hoffnung auf einen baldigen Höhepunkt der Pandemie wagten sich die Anleger verstärkt an die Börse zurück.

In der Schweiz waren vor allem Firmen gesucht, deren Aktien von der Pandemie gebeutelt worden waren. Der Uhrenkonzern Swatch kletterte 7,3 Prozent. Der Zementriese LafargeHolcim verteuerte sich um sechs Prozent. Auch die Grossbanken UBS und Credit Suisse verzeichneten Kurssprünge. Wesentlich schlechter entwickelten sich Titel, die sich in der Krise als widerstandsfähig gezeigt hatten. Die Papiere des Telekomkonzerns Swisscom stagnierten bei 532 Franken. Der Pharmazulieferer Lonza gab 0,3 Prozent nach.

Geberit schlossen 0,5 Prozent im Plus. Der Umsatz des Sanitärtechnik-Konzerns sank im ersten erste Quartal um 3,9 Prozent. Ab der zweiten März-Hälfte hätten sich die Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie negativ ausgewirkt.

Cosmo kletterten um mehr als elf Prozent. Das in der Entwicklung steckende Krebsmedikament Opaganib ist in Italien zur Behandlung von lebensbedrohlich an Covid-19 erkrankten Patienten freigegeben worden.