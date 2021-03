Schweizer Börse steigt - Anleger greifen zu Nachzüglern

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Dienstag ihre Gewinne ausgebaut.

Der Leitindex rückte bis kurz vor Handelsschluss 0,6 Prozent auf 10.935 Punkte vor. Die Anleger setzen ungeachtet der Fragen rund um den Corona-Impfstoff von AstraZeneca auf ein baldiges Überwinden der Pandemie-Folgen und einen Konjunkturaufschwung. Gefragt waren vor allem Titel, die im laufenden Jahr an Wert verloren oder sich unterdurchschnittlich entwickelt haben.

An die Spitze der Standardwerte setzte sich Partners Group mit einem Kursplus von 2,9 Prozent. Zwar sank der Gewinn des Finanzinvestors im vergangenen Jahr um elf Prozent auf 805 Millionen Franken, die Dividende soll aber um acht Prozent auf 27,50 Franken pro Aktie angehoben werden. Mit dem Arzneimittel-Auftragsproduzenten Lonza, dem Pharmariesen Novartis folgten Unternehmen, die 2021 bislang an Wert verloren haben. Die drei Titel zogen mehr als ein Prozent an.

Auf der Verliererseite waren die Luxusgüter-Hersteller Richemont und Swatch weit vorne zu finden. Swatch führt die SMI-Gewinnerliste in diesem Jahr an und Richemont ist die Nummer vier. Die Anteile der Credit Suisse verloren leicht. Der Grossbank drohen Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung einer zusammen mit Greensill Capital geführten Fonds-Reihe.