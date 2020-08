SFC Energy: Herausforderndes Umfeld – operatives Geschäft rutscht ins Minus

Hersteller von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen hat heute seine Zahlen für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht. Außer einem weiterhin gut gefüllten Auftragsbuch enthält die präsentierte Bilanz mehr Schatten als Licht. Laut SFC Energy war die Umsatzentwicklung von April bis Juni geprägt vom einem herausfordernden Umfeld als Folge der COVID-19-Pandemie. Der Bereich Clean Energy & Mobility war dabei durch positive Impulse durch die Nationale Wasserstoffstrategie geprägt. Allerdings mach das die Bilanz auch nicht unbedingt attraktiver. Nach Veröffentlichung der Zahlen tauchte die Aktie mehr als 6 Prozent ab und hat sich Richtung Handelsende auf ein Minus von rund 4 Prozent eingependelt.

Umsatz rüchläufig – bereinigtes EBIT im Minus

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist der Umsatz von SFC Energy um 10,8 Prozent auf 27,71 Millionen Euro geschrumpft. Das bereinigte EBIT rutschte mit 647.000 Euro ins Minus. Vor Jahresfrist lag es noch bei 31.076 Euro. Einen Lichtblick liefert das Segment Clean Energy & Mobility mit Umsatzwachstum von 70,2 Prozent auf 9,4 Millionen Euro und der gesamte Auftragsbestand, der um 9,4 Prozent auf 12,41 Millionen Euro anstieg. Einen konkreten Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr wollte SFC Energy aufgrund der Pandemie und der anhaltend eingeschränkten Visibilität in Teilmärkten weiterhin nicht geben. Das mittelfristige Wachstumspotenzial habe sich erheblich verbessert, teilte SCG Energy nur mit.

„Fit für die Zukunft“

Die Brunnthaler sind positiv für die Zukunft gestimmt: „SFC in Deutschland zu keinem Zeitpunkt in Kurzarbeit gegangen. Im Gegenteil: Mit „Fit für die Zukunft“ haben wir ein umfassendes Maßnahmenprogramm formuliert und ausgerollt. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Programm die Basis legt, um nach der Corona-Pandemie noch stärker und effizienter agieren zu können. Beispielhaft werden Vertriebs- und Marketingaktivitäten online trennschärfer zugeschnitten. Gleichzeitig haben wir unser Engagement im Bereich Forschung & Entwicklung verstärkt, um die Fertigstellung der nächsten EFOY Brennstoffzellengeneration sowie die Entwicklung der neuen Generation an Wasserstoff Brennstoffzellen zu beschleunigen und komplementäre Technologien, wie Elektrolyse, zu bewerten. Mit unserer Entscheidung, essenzielle Teile zu bevorraten, wollen wir potenziellen Lieferengpässen in Folge der COVID-19-Pandemie vorbeugen.

Anleger sind heute etwas skeptisch

Nachdem die Aktie in der vergangenen drei Monaten rund 60 Prozent an Wert gewonnen hat, nutzen einige Anleger heute den Zeitpunkt aus, um ihre Gewinne zu sichern. Die Commerzbank hat nach den Zahlen ihr Kursziel für SFC Energy auf 9 Euro angehoben und ihre Einschätzung bei „Reduce“ belassen.

Die Wasserstoff-Aktivitäten im Bereich Clean Energy & Mobility sorgen sicherlich für eine gewisse Fantasie in der Aktie. Trotzdem ist der Wert nur für sehr risikofreudige Anleger geeignet.

