SHOP APOTHEKE - Aktie kurz vor Absturz

Nach dem Rekordhoch bei 249,00 EUR starteten die Bären im Februar direkt den Gegenangriff, der uns bei der Aktie von Shop Apotheke auch jetzt noch beschäftigt. Dabei wurde bereits Anfang Mai mit dem Bruch der Unterstützungszone bei 168,60 bis 170,39 EUR der letzte Teil der Rally seit 117,00 bzw. 121,80 EUR neutralisiert und ein starkes Verkaufssignal gebildet.

Startpunkte der letzten Rally werden attackiert

Diese Marken werden im Rahmen des jüngsten Abverkaufs aktuell wieder angesteuert. Dort sollte zumindest eine Erholungsphase beginnen, die den Wert vorübergehend stabilisieren und bis an die Hürde bei 143,20 EUR zurückführen könnte. Sollte die Aktie wider Erwarten auch über diese Hürde ausbrechen, wäre ein Anstieg bis 156,00 EUR möglich.

Wichtiger ist jedoch die Tatsache, dass der Abwärtstrend seit Mitte Juni weiter vollkommen intakt und die 117,00 EUR-Marke die letzte Bastion der Bullen vor einem Einbruch bis an die nächste große Unterstützungszone von 99,60 bis 106,00 EUR darstellt. Entsprechend wäre ein Bruch der 117,00 EUR auch im großen Bild mit einem weitreichenden Verkaufssignal verbunden. Mittelfristig könnte sogar ein Rückfall auf 85,00 EUR folgen.

Charttechnisches Fazit: Der Abwärtstrend der Aktie von Shop Apotheke könnte jetzt bis 121,80 und 117,00 EUR fortgesetzt werden, ehe dort eine Erholung starten kann. Unter der 117,00 EUR-Marke wäre ein Abverkauf bis 99,60 EUR zu erwarten.

Shop Apotheke Chartanalyse (Tageschart)

