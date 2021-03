Shop Apotheke: Sind die rosigen Zeiten erstmal vorbei? Online-Medikamentehändler kündigt langsameres Wachstum an – das kommt am Markt schlecht an

Shop Apotheke will nach einem starken Jahr auch 2021 weiter wachsen und seine Profitabilität nochmals verbessern, allerdings mit etwas weniger Tempo. Das reichte den Marktteilnehmern nicht. Ein Händler zog eine Parallele zu Hellofresh. Der Kochboxenversender hatte am Vortag ebenfalls weiteres Wachstum angekündigt, das aber nicht mehr so stark ausfallen dürfte wie im Vorjahr. Die Hellofresh-Aktien hatten anschließend deutlich verloren. Der Händler sagte, die goldenen Zeiten für die Lockdown-Gewinner könnten erst einmal vorbei sein.

Die Aktien des Pandemie-Gewinners sind im heutigen Handel unter Druck geraten. Am Vormittag rutschten sie bis auf 192 Euro ab und nahmen Kurs auf ihr vor gut einer Woche markiertes Zwischentief bei 186,80 Euro. Zuletzt dämmten sie den Verlust etwas ein auf 1,33 Prozent und kosteten damit 199,80 Euro. Im MDax der mittelgroßen Werte waren sie das Schlusslicht. Von ihrem Rekordhoch von 249 Euro Mitte Februar sind sie inzwischen ein gutes Stück weg.

Das Potenzial scheint ausgeschöpft

Jefferies-Analyst Alexander Thiel schrieb in einem ersten Kommentar, die Jahresziele der Shop Apotheke für dieses Jahr lägen nur am unteren Ende der Erwartungen. Mit einem Kursziel von 175 Euro rechnet der Experte mit einem weiter nachgebenden Aktienkurs. Ähnlich formulierte es Warburg-Analyst Michael Heider, dessen Kursziel von 169 sogar noch tiefer liegt.

Ungeachtet der jüngst schwächeren Kursentwicklung hat die Shop Apotheke in diesem Jahr ihren Börsenwert aber bereits erneut deutlich gesteigert, und zwar um mehr als ein Drittel. Aktuell ist das Unternehmen fast 3,6 Milliarden Euro wert.

Im vergangenen Jahr waren die Papiere der Shop Apotheke mit einem Kursgewinn von fast 241 Prozent der Höhenflieger im MDax, in dem sie seit September vertreten sind. Viele Menschen deckten sich in der Pandemie reichlich mit Medikamenten ein. Viele scheuten auch den Gang in die Apotheken aus Furcht vor Ansteckungen und bestellten lieber bei Versandapotheken.

