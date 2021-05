SIEMENS - Aktie reagiert positiv auf Zahlen

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 143,160 € (XETRA)

Siemens erzielt im zweiten Quartal einen Umsatz von 14,7 Mrd. EUR (VJ: 13,8 Mrd. EUR, Analystenprognose: 14,1 Mrd. EUR), einen Auftragseingang von 15,9 Mrd. EUR (VJ: 14,7 Mrd. EUR, Analystenprognose: 15,1 Mrd. EUR) und einen Gewinn nach Steuern von 2,39 Mrd. EUR (VJ: 698 Mio. EUR, Analystenprognose: 1,66 Mrd. EUR). Der Konzern erhöht aufgrund der positiven Ergebnisse die Prognose für 2020/21 erneut und sieht nun einen Gewinn von 5,7 - 6,2 Mrd. EUR (vorher 5,0 - 5,5 Mrd. EUR) sowie ein Umsatzplus von 9 - 11 % (vorher: mittel-hoch einstellig).

Siemens-CEO Busch: Wir behalten Lieferketten im Augen. Angespannte Situation bei Stahl, Kunststoffen und Frachtkapazitäten. Risiken bestehen durch Verknappung und Preissteigerungen elektrischer Bauteile. Erwarten für das dritte Quartal im Bereich Digital Industries ein beträchtliches Wachstum. H2 durch Healthineers Varian-Kauf mit 300 - 500 Mio. EUR belastet.

Die Siemens-Aktie befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 58,77 USD in einer starken Aufwärtsbewegung. Am 03. Februar 2021 gelang erstmals ein Anstieg über das alte Allzeithoch aus dem Mai 2017 bei 133,50 EUR. Am 16. April markierte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 145,96 EUR.

Anschließend konsolidierte die Aktie und fiel im Tief auf 135,64 EUR zurück. Seitdem erholt sie sich wieder. Die Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt positiv aus. Aktuell wird der Wert mit einem Plus von 2,34 % gehandelt.

Bullen haben gute Karten

Gelingt der Siemens-Aktie ein Ausbruch über 145,96 EUR, dann könnte die Rally direkt fortgesetzt werden. Ein Anstieg gen 155,88 EUR wäre dann möglich. Sollte der Wert allerdings unter 135,64 EUR abfallen, würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall könnte es zu einem Rücksetzer gen 126,14 EUR kommen.

Siemens-Aktie

