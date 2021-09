Siemens: Aktie tut sich nach Abstufung schwer – Stifel sieht zunächst kein Überraschungspotenzial mehr

Negative Aussagen seitens des Analysehauses Stifel haben die Papiere von Siemens heute in einem starken Gesamtmarkt unter Druck gesetzt. Die Aktien der Münchner verloren am Dax-Ende 0,7 Prozent auf 139,86 Euro. Am Vortag hatte es noch so ausgesehen, als ob das Rekordhoch von fast 146 Euro aus dem April wieder ins Visier der Anleger gerät. Der Experte Daniel Gleim von Stifel strich in einer aktuellen Studie aber seine Kaufempfehlung und nahm sein Kursziel auf 155 Euro zurück. Das positive Überraschungspotenzial sei zunächst begrenzt, da bereits klar sei, dass sich die wichtigsten Endmärkte schneller und früher als gedacht erholten, so Gleim.

Die Abspaltung des Energiegeschäfts sei Kurstreiber gewesen. Um eine noch höhere Bewertung zu rechtfertigen, müsste man Gleim zufolge auch bei Healthineers den Anteil weiter reduzieren. Dies stehe aber überraschenderweise nicht auf dem Programm.

Insgesamt sind die Analysten optimistisch mit Kurszielen von bis zu 185 Euro.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: AR Pictures / Shutterstock.com

