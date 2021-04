SIEMENS ENERGY - Potenzielle Kaufzone naht

Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. - WKN: ENER6Y - ISIN: DE000ENER6Y0 - Kurs: 28,740 € (XETRA)

Die Aktie von Siemens Energy startete im Oktober 2020 nach einem Allzeittief bei 18,36 EUR zu einer starken Rally. Diese führte die Aktie am 12. Januar 2021 zu einem Allzeithoch bei 34,48 EUR.

Der Wert konsolidiert seit diesem Hoch. Bisher lässt sich diese Bewegung in einer potenziellen bullischen Flagge einordnen. Am 06. April prallte die Aktie an der Oberkante dieser Formation nach unten ab. Seitdem gibt der Aktienkurs nach und nähert sich dem bisherigen Konsolidierungstief bei 28,50 EUR an. Mit diesem Tief beginnt eine wichtige Unterstützungszone, die bis zum EMA 200 bei aktuell 26,84 EUR reicht.

Dreht die Aktie wieder nach oben?

Diese Unterstützungszone kann als potenzielle Kaufzone angesehen werden. Dort könnte die Aktie nach oben drehen und zu einem neuen Ausbruchsversuch aus der Flagge ansetzten, was zunächst einmal Kursgewinne in Richtung 32,00-32,30 EUR bedeuten könnte. Ein größeres Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch aus der potenziellen Flagge. Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter den EMA 200 würde aber vermutlich zu einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 23,77 EUR oder sogar 18,36 EUR führen.

Zusätzlich lesenswert:

CUREVAC - Auf dem Weg zum Allzeithoch?

IBM - Ausbruch nach Zahlen?

ZOOPLUS - Kleiner Kurssprung zum Handelsstart

Exklusive Widgets, erweiterte Charting- und Analysefunktionen und zusätzliche Echtzeitdaten: Mit Guidants PROup holen Sie noch mehr aus Ihrer Trading-Plattform heraus. Jetzt abonnieren!

Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)