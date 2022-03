Sind Ölaktien unterbewertet?

Die Krise in der Ukraine und die anschließenden Sanktionen machen die Situation zu unberechenbar, um sie als Grundlage für eine These zu nutzen.

Die Prognosen für die Ölnachfrage schwanken, aber ein Wachstumsfenster von 10 bis 15 Jahren scheint vernünftig.

Der Mangel an Investitionen in den letzten sieben Jahren bringt die Branche in Verzug, wenn es darum geht, den Rückgang auszugleichen und die neue Nachfrage zu decken.

Das Interesse am Energiesektor ist seit geraumer Zeit erlahmt, aber eine einzige Krise reicht aus, um den Ölpreis wieder in die kollektive Psyche zu rücken. Der Krieg in der Ukraine und die gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen haben die Welt vor die Frage gestellt, woher die Öl- und Gaslieferungen kommen werden und was das für die Rohstoffpreise bedeuten kann.

Diese Ereignisse haben den Ölpreis zwar in den Vordergrund gerückt, aber die fundamentalen langfristigen Faktoren haben in den letzten Jahren zu höheren Ölpreisen und einem günstigen Markt für Ölaktien geführt. Deshalb gibt es auch ohne den Krieg in der Ukraine Grund zu der Annahme, dass Ölaktien unterbewertet sind.

Die größte „bekannte Unbekannte“ ansprechen

Bevor wir uns mit den Vorzügen der Ölunternehmen und ihren relativen Bewertungen befassen, sollten wir einen kurzen Exkurs machen. Der Krieg in der Ukraine wirkt sich derzeit stark auf den Markt aus, und die Folgen dieses Konflikts sind auf den Rohstoffmärkten zu spüren.

Das Problem bei der Verwendung eines so drastischen und volatilen Marktes als Kern einer Investitionsthese ist, dass das Ereignis lange Zeit anhalten muss. Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir als Einzelanleger nicht über genügend Informationen verfügen, um die Situation, ihre Dauer und ihre endgültigen Auswirkungen auf den Markt in absehbarer Zukunft genau einschätzen zu können.

Der Krieg in der Ukraine spielt zwar eine große Rolle bei den Rohstoffpreisen, aber in ein, zwei oder fünf Jahren ist das vielleicht nicht mehr der Fall. Das ist die Art von Anlagehorizont, die langfristige Investoren anstreben.

Konzentrieren wir uns in dieser Übung also auf die wichtigsten langfristigen Faktoren: Wo wird die Nachfrage in ein paar Jahren stehen? Und wird das Angebot ausreichen, um diese Nachfrage zu decken?

Die Nachfrage und ihre Treiber

Wenn es um die Aussichten für die Ölnachfrage geht, kannst du eine Prognose finden, die deine vorgefassten Meinungen über den Markt unterstützt. Allein in der letzten Woche habe ich gesehen, dass Prognosen zur Ölnachfrage besagen, dass der Höhepunkt der Nachfrage bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts erreicht wird, während andere sagen, dass er zwischen 2040 und 2050 erreicht wird. Das ist eine unglaublich große Bandbreite an Prognosen, aber sie sagen alle mehr oder weniger das Gleiche:

Die Elektrifizierung und alternative Kraftstoffe, insbesondere im Straßenverkehr, werden eine Schlüsselrolle bei der Reduzierung der Gesamtnachfrage spielen.

Die Nachfrage in den Schwellenländern wird wahrscheinlich noch einige Jahre lang steigen, während die Nachfrage in den reiferen Märkten zurückgehen wird.

Alle Prognosen hängen davon ab, wie schnell diese Dinge passieren. Ein guter Indikator dafür, wie schnell dies geschehen wird, ist die Größe der weltweiten Flotte von Verbrennungsmotoren (ICE). Nach Angaben der U.S. Energy Information Administration wird der weltweite Bestand an Verbrennungsmotoren im Jahr 2038 seinen Höhepunkt erreichen. Fast der gesamte Anstieg der Flotte wird in Schwellen- und Entwicklungsländern erwartet, während die reifen Märkte ihren Höchststand an Verbrennungsmotoren wahrscheinlich schon erreicht haben.

Es gibt natürlich noch viele andere Bereiche, die Öl benötigen oder auf Öl angewiesen sind - Luftfahrt, Petrochemie, Asphalt, Baumaterialien und vieles mehr - und Innovationen bei erneuerbaren Kraftstoffen könnten konventionelles Öl verdrängen, bevor der Fahrzeugverbrauch seinen Höhepunkt erreicht. Dennoch ist die weltweite ICE-Flotte ein guter Indikator für die langfristige Ölnachfrage. Man kann also davon ausgehen, dass die Ölnachfrage noch mindestens ein Jahrzehnt lang steigen wird.

Mögliche Unzulänglichkeiten des Angebots

Es gibt einen zentralen Grundsatz bei der Ölversorgung und -förderung: Was man fördert, muss man ersetzen. Die Ölvorkommen gehen zur Neige, und die Unternehmen müssen Geld ausgeben, um neue Quellen zu entdecken, zu bewerten und zu erschließen, um die schwindenden zu ersetzen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur geht die Produktion bestehender Felder in einem Zeitraum von vier Jahren um 8 bis 9 % zurück.

In den letzten Jahren wurden jedoch immer weniger Mittel für die Erkundung und Erschließung ausgegeben. Die IEA berichtet, dass die weltweiten Upstream-Investitionen - also nur die Exploration und Produktion - von 2015 bis 2019 um 1,2 Billionen US-Dollar oder 31 % geringer waren als von 2010 bis 2014. Darüber hinaus waren die Gesamtausgaben in den Jahren 2020 und 2021 die niedrigsten seit Jahrzehnten. In diesen Jahren machten die Produzenten Milliardenverluste und versuchten, die Kosten zu senken. Daher wurde in den letzten sieben Jahren unglaublich wenig Geld in die Erschließung neuer Quellen investiert, um den Rückgang auszugleichen und die steigende Nachfrage zu decken. Das wiederum bedeutet, dass in den kommenden Jahren weniger neue Energiequellen ans Netz gehen werden.

Das kann sich ändern, und hohe Preise werden die Unternehmen wahrscheinlich dazu bringen, mehr in die Erschließung von Reserven und die Steigerung der Produktion zu investieren. Die Steigerung der Produktion ist allerdings nicht so einfach wie das Öffnen eines Wasserhahns. Die Erschließung eines Vorkommens in Guyana durch ExxonMobil (WKN:852549 -0,52 % ) hat beispielsweise fünf Jahre gedauert, um von der Entdeckung bis zur kommerziellen Produktion zu kommen, und das war eine der schnellsten Offshore-Erschließungen in der Geschichte der Branche.

Die lange Vorlaufzeit, die es normalerweise braucht, um die Produktion hochzufahren, lässt vermuten, dass wir noch einige Jahre lang höhere Ölpreise haben werden. Das bedeutet vielleicht nicht, dass die Preise so hoch sind wie in letzter Zeit, aber auf jeden Fall hoch genug, damit die Produzenten ihre Investitionsbudgets aufstocken und Renditen für die Anleger erzielen können.

Unterbewertete Ölaktien?

Auch ohne die aktuellen globalen Ereignisse gab es eine Menge langfristiger Marktkräfte, die darauf hindeuteten, dass die Ölpreise für einige Zeit höher sein würden. Mehrere Jahre geringerer Ausgaben fordern nun ihren Tribut von der Fähigkeit der Branche, Rückgänge auszugleichen und die steigende Nachfrage zu befriedigen. Die Kombination aus einem schwächeren Angebot und jahrelangen Kostensenkungen hat dazu geführt, dass viele Produzenten in der Lage sind, bei angemessen hohen Ölpreisen einen erheblichen freien Cashflow zu generieren.

Der Produzent Devon Energy (WKN:925345 -1,56 % ) schätzt zum Beispiel, dass er bei einem Preis von 95 US-Dollar pro Barrel eine freie Cashflow-Rendite von 15 % erzielen kann. Jährlich 15 % seiner gesamten Marktkapitalisierung an freiem Cashflow zu erwirtschaften, ist absurd und deutet darauf hin, dass Devon wahrscheinlich eine unterbewertete Ölaktie ist, wenn dieses Preisniveau für einige Zeit gehalten werden kann. Das ist nur ein Beispiel, und es gibt wahrscheinlich noch einige andere, die ähnliche Renditen bieten.

Aber hier ist der Haken. Wie die letzten Jahre gezeigt haben, kann sich der Markt ruckzuck drehen. Daher sollte jede Investition in dieser Branche mit sehr konservativen Annahmen über die Zukunft einhergehen. Auf der Grundlage der langfristigen Fundamentaldaten der Branche lassen sich mit Ölaktien derzeit wahrscheinlich beträchtliche Renditen erzielen, aber die aktuellen Ereignisse könnten kurzfristig zu starken Schwankungen führen. Sei bereit und sei vorsichtig.

Der Artikel Sind Ölaktien unterbewertet? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Tyler Crowe auf Englisch verfasst und am 12.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

