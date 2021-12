Skytec entscheidet sich für Esri-Technologie zur Unterstützung einer neuen Anwendung für die präzise Verwaltung von Naturschutzgebieten

Die Ranger-App des Start-up-Unternehmens nutzt Cloud-gehostete Drohnen- und Satellitenbilder zur Überwachung von Benutzerflächen

Eine neue App, mit der sich Naturschutzpläne verwalten und die Umweltversprechen von Unternehmen mit klaren Bildern aus der Luft überprüfen lassen, wird in Zusammenarbeit mit Esri und dessen ArcGIS Image für ArcGIS Online entwickelt. Die Ranger-App von Skytec, einem in Chattanooga, Tennessee, ansässigen Unternehmen für Geodaten und Fernerkundung, nutzt Drohnen und Satellitenbilder, um die Grundstücke von Abonnenten aus der Ferne zu überwachen.

Ranger meldet Veränderungen, ohne dass die kostspielige und zeitaufwändige Überwachung vor Ort erforderlich ist. Zu den erkennbaren Veränderungen auf dem Grundstück können das Eindringen von Dritten, die Abholzung von Wäldern, ein drohender Schädlingsbefall und andere Umweltprobleme wie natürliche und unnatürliche Katastrophen wie Überschwemmungen, Brände und Leckagen gehören.

„ArcGIS Image für ArcGIS Online hat uns mehr Zeit verschafft, uns auf das zu konzentrieren, was wir am besten können – die Analyse – anstatt uns um die Infrastruktur im Hintergrund kümmern zu müssen. Mit Esri sind diese sicheren Back-End-Systeme bereits eingebaut“, so Andrew Carroll, Chief Technology Officer bei Skytec.

Die Technologie des im kalifornischen Redlands ansässigen Unternehmens Esri, dem weltweit führenden Anbieter im Bereich Standortinformationen, verarbeitet und speichert das Bildmaterial, das der Ranger-App von Skytec zugrunde liegt, sicher in der Cloud.

„Die Möglichkeit, den Erfolg zu erfassen und genau zu messen, ist die halbe Miete im Naturschutz, und diese App ermöglicht es den Nutzern, die genauen Auswirkungen ihrer Anstrengungen zu erkennen“, sagte Jack Dangermond, Gründer und Präsident von Esri. „Skytec hat eine nachhaltige Lösung entwickelt, die unsere Welt braucht, um die dringenden Klimaprobleme zu lösen. Wir freuen uns, als Partner die Tools bereitstellen zu können, die dem Unternehmen beim Wachstum helfen.“

Mit Ranger können die Kunden wählen, in welchen Abständen sie zeitlich festgelegte Berichte über die Aktivitäten und Veränderungen in den von ihnen überwachten Bereichen erhalten möchten. Wenn Kunden mehr Informationen über ein Ereignis wünschen, können sie höher aufgelöste Satelliten- oder Drohnenbilder bestellen, die mit Hilfe von Lidar aufgenommen wurden, oder ihre eigenen Mitarbeiter zur Beobachtung vor Ort schicken. Diese Entscheidungen werden dann über die Anwendung ArcGIS Survey123 von Esri aufeinander abgestimmt.

Ranger überwacht bereits mehr als 100.000 Hektar landesweit mit Hilfe von ArcGIS Image für ArcGIS Online. Zu den Kunden des Unternehmens gehören die Palmer Land Conservancy und der Hudson Highlands Land Trust.

Bill Rogers, CEO von Skytec, und Carroll gründeten das Unternehmen, als kommerzielle Drohneneinsätze ins Rollen kamen, indem sie zunächst kleine Gebiete mit unbemannten Flugzeugen überwachten, bevor sie ihre Aktivitäten auf die Flugbeobachtung mit Piloten ausweiteten. Mit den Satellitenbildern von Planet möchte Skytec Ranger zu einer globalen Lösung im Kampf gegen den Klimawandel machen, indem das Unternehmen Makroansichten von Land liefert, die zeigen, ob Naturschutzstrategien greifen.

„Wir antizipieren den Bedarf unserer Kunden an einer nahtlosen Überwachung auf jeder Ebene und an jedem Ort rund um den Globus“, so Rogers. „Dieser Service ist für Kunden aus verschiedenen Branchen von Vorteil, von der Verwaltung natürlicher Ressourcen bis hin zu Unternehmen, die sich mit dem Umweltschutz beschäftigen, und Versorgungsunternehmen.“

Die Anwendung bietet auch die Möglichkeit, nachzuweisen, dass ein Unternehmen seine Umweltversprechen eingehalten hat.

„Es besteht die Chance, die datenwissenschaftlichen Anforderungen, die hinter den Nachhaltigkeitsinitiativen der Unternehmen stehen, zu erfüllen“, so Carroll. Die Überwachung kann aufzeigen, wo Abhilfemaßnahmen ergriffen wurden, wo Wachstum stattgefunden hat und inwieweit, wenn überhaupt, eine Regeneration stattgefunden hat. Außerdem kann es Kohlenstoffkompensationen und das ökologische Ökosystem-Banking überwachen.

„Alle reden viel, aber wo sind die Daten, die sich dahinter verbergen?“, so Carroll über das, was Ranger bietet.

Die Ranger-Anwendung wurde mit dem ArcGIS Web AppBuilder von Esri entwickelt und ist für die Nutzung auf dem Desktop und Tablet optimiert. Im Rahmen der Partnerschaft mit Esri erhalten Skytec und seine Ranger-Kunden außerdem Zugang zur umfangreichen Online-Datenbibliothek des führenden Kartierungsunternehmens, einschließlich des „ArcGIS Living Atlas of the World“, sowie eine unkomplizierte Nutzung für bestehende Esri-Nutzer.

Weitere Informationen darüber, wie Esri Unternehmen dabei helfen kann, einfacher auf Bildmaterial in der Cloud zuzugreifen, es zu verarbeiten und zu managen, finden Sie unter go.esri.com/arcgisimage.

