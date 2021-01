SMI - Kursziel der Börsenrally in Reichweite

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 10.804,17 Pkt (SIX)

Die Rally beim SMI geht mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 10.770 Punkten in eine neue Runde. Zuvor konnte der Index nach der Rückeroberung der 10.321 Punkte-Marke und dem Ausbruch über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie im Dezember den Grundstein für die Fortsetzung des steilen Anstiegs seit Ende Oktober legen.

In der vergangenen Woche brach der SMI dann auch über das bisherige Verlaufshoch bei 10.644 Punkten aus und nahm direkt die Barriere bei 10.770 Punkten ins Visier, die nach einem kurzen bullischen Rücklauf am vergangenen Freitag erneut überschritten wurde.

Nächstes Zielgebiet um 10.950 Punkte

Solange der Wert jetzt über 10.770 Punkten notiert, ist ein direkter Anstieg an das nächsthöhere Kurszielgebiet bei 10.950 Punkten wahrscheinlich. Damit wäre die 61,8 %-Kursprojektion des Anstiegs von Ende Oktober bis Anfang November erreicht. Allerdings ist an dieser Stelle mit einem vorübergehenden Ende des Aufwärtstrends und einer deutlichen Korrektur in Richtung 10.644 Punkte zu rechnen.

Sollte die Marke jedoch wider Erwarten überschritten werden, stünde eine Rallyausweitung bis 11.100 Punkte an.

Derzeit wäre erst ein Bruch der Unterstützung bei 10.644 Punkten ein Zeichen für den Beginn einer deutlichen Korrektur. Ein Rücksetzer unter diesen ehemaligen Widerstand hätte ein bärisches Signal und den Bruch der steilen kurzfristigen Aufwärtstrendlinie zur Folge. Anschließend dürfte es zu Abgaben bis 10.439 Punkte kommen. Selbst eine Verkaufswelle bis 10.321 Punkte könnte in diesem Fall nicht mehr ausgeschlossen werden.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

