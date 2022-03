SMI - Wie viel Erholung lassen die Bären zu?

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 11.515,91 Pkt (SIX)

Die erste Verkaufswelle seit dem Rekordhoch war schon heftig, doch wurde sie durch den Kurseinbruch nach einer dreiecksförmigen Erholung im Februar noch in den Schatten gestellt: In dieser Phase brach der Index nicht nur unter den wichtigen Support bei 11.799 Punkten ein, sondern unterschritt Ende Februar auch schon das markante Zwischentief aus dem Oktober des Vorjahres bei 11.389 Punkten. Im großen Bild wurde damit ein weiteres übergeordnetes Verkaufssignal generiert und der Index in nur zwei Handelstagen an den Support bei 10.864 Punkten gedrückt.

Abwärtstrend könnte in Kürze reaktiviert werden

Dort startete zuletzt eine dynamische Erholung, die wieder über die Hürde bei 11.389 Punkten führen konnte und so zu einer Stabilisierung des Chartbildes beitrug. Aktuell versucht der Index bereits über das bisherige Erholungshoch bei 11.546 Punkten zu steigen und somit die Hürde bei 11.630 Punkten zu erreichen. Aufgrund der dreiteiligen Struktur der Erholung ist davon auszugehen, dass sich der SMI aktuell im zweiten und letzten Teil der Aufwärtsbewegung befindet. Ein Stoppen an der 11.630-Punkte-Marke und dem kurzfristigen Ziel bei 11.680 Punkten wäre also nicht verwunderlich. Erst über 11.799 Punkten wäre zudem mit einer spürbaren Ausweitung der Erholung zu rechnen.

Sollte der Index aber zuvor schon wieder unter 11.389 Punkte fallen, würde dies bereits ein kleines Shortsignal auslösen. In der Folge käme es zu Abgaben bis 11.200 Punkte. Sollte dort ein Wiederanstieg ausbleiben, dürfte der SMI ein weiteres Mal bis 11.014 und 10.864 Punkte durchgereicht werden.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

