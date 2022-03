SMI - Zurück am großen Widerstand

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 12.021,97 Pkt (SIX)

Der Abverkauf, der sich beim SMI Index im Februar weiter beschleunigte, hatte zuvor unter die wichtige Unterstützungszone von 12.041 bis 12.085 Punkten und in seiner dynamischsten Phase auch unter das Oktobertief bei 11.389 Punkten geführt. Erst der Support bei 10.864 Punkten konnte den Einbruch stoppen.

Der fulminante Konter der letzten Tage lässt diesen Abwärtstrend zunächst aber vergessen, denn der SMI erreicht bereits wieder die Barriere bei 12.085 Punkten. Dort könnte eine leichte Korrektur bis 11.799 Punkte folgen, ehe die Bullen die Hürde mit neuem Schwung aus dem Weg räumen dürften. Die Folge wäre ein Anstieg bis 12.296 und 12.411 Punkte.

Eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends ist aktuell weit entfernt und erst bei Kursen unter 11.389 Punkten realistisch. Dass sich eine etwaige Korrektur unterhalb von 11.799 Punkten aber temporär bis 11.630 Punkte ausdehnt und damit das große Aufwärtsgap vom Mittwoch schließen kann, würde den Aufwärtsimpuls der letzten Wochen nicht in Frage stellen.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)