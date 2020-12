SolarWinds präsentiert die neuesten Updates der Orion-Plattform auf der GITEX-Technologiewoche 2020

Der preisgekrönte Anbieter von IT-Management-Software stattet Technologieexperten mit Tools aus, die bei der Überwachung, Verwaltung und Sicherung der heutigen komplexen IT-Umgebungen helfen

SolarWinds (NYSE:SWI), ein führender Anbieter von leistungsstarker und erschwinglicher IT-Management-Software, kündigte heute seine Teilnahme an der GITEX Technology Week vom 6. bis 10. Dezember 2020 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, an. SolarWinds wird auf der GISEC durch einen seiner wichtigsten Partner, Spire, am Stand H7-D40 vertreten sein und über die virtuelle Veranstaltungsplattform GITEX 2020 online ausstellen. Das Unternehmen, das im Mai 2019 die Auszeichnung von Gartner® Peer Insights™ „Customer‘s Choice“ für Netzwerkleistungsüberwachung und -diagnose erhalten hat,, wird die neuesten Aktualisierungen seiner SolarWinds®-Orion®-Plattform ausstellen.

Zu den Hauptvorteilen der SolarWinds-Orion-Plattform gehören die zentralisierte Überwachung und Verwaltung des gesamten IT-Stacks eines Unternehmens, von der Infrastruktur bis hin zu den Anwendungen, sowie die skalierbare Architektur, die sich über physische, virtualisierte und Cloud-IT-Umgebungen erstreckt. Zusätzlich zu der Möglichkeit, vor Ort, in virtualisierten Umgebungen und in Microsoft® Azure® eingesetzt zu werden, bietet die Orion-Plattform ein einfaches, sicheres und integriertes Erlebnis.

Unternehmen im Nahen Osten und in Nordafrika entwickeln ihre IT-Systeme ständig weiter, um den Anforderungen der Unterstützung von Mitarbeitern an entfernten Standorten – auch nach einer Pandemie – gerecht zu werden, und die Prozessautomatisierung wird eine entscheidende Waffe in ihrem Arsenal sein. Eine große Herausforderung für die Unternehmen in den kommenden Monaten wird es sein, ihre IT-Systeme kostengünstig auf den neuesten Stand zu bringen, damit sie langfristig in der Lage sind, Fernzugriff und Heimarbeitsinitiativen zu ermöglichen.

„Organisationen aller Größen haben komplexe IT-Umgebungen, die die Verwaltung der IT zu einer Herausforderung machen. Wir entwerfen unsere Produkte so, dass sie leistungsstark und einfach zu bedienen sind, und viele basieren auf einer gemeinsamen Technologieplattform, der SolarWinds-Orion-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, unsere Produkte individuell zu implementieren und bei Bedarf zu wachsen. Sie sind hoch skalierbar, und unsere integrierten Netzwerk- und Systemleistungsdaten werden aus mehreren Teilen des Technologiestacks kombiniert, um eine einzige, einheitliche, anwendungszentrierte Ansicht und Erfahrung zu bieten“, erklärte Sascha Giese, SolarWinds Head Geek™.

Die IT-Teams verdoppeln ihre Anstrengungen, um der gestiegenen Nachfrage nach Fernzugriff auf das Netzwerk gerecht zu werden, und halten gleichzeitig die höchsten Standards der Online-Sicherheit ein. Seit März 2020 verzeichnet SolarWinds eine steigende Nachfrage nach seinem Angebot an IT-Sicherheitslösungen – insbesondere nach solchen zur Überwachung von VPN-Verbindungen – da IT-Fachleute auf der ganzen Welt bestrebt sind, ihre Infrastrukturen am Leben zu erhalten und von zu Hause aus arbeitende Mitarbeiter zu unterstützen.

„Im zweiten Quartal des Jahres 2020 versuchte jeder, alles virtuell und online zu machen, um WFH-Fähigkeiten bereitzustellen, was eine Menge Änderungen an ihrer IT-Infrastruktur nach sich zog. Diese Änderungen mussten sofort durchgeführt werden – nahezu über Nacht. Dinge, die normalerweise monatelange Planung erfordert hätten, mussten nahezu über Nacht implementiert werden. Was wir jetzt gesehen haben, sind Unternehmen, die versuchen, die Fehler zu beheben, die sie bei diesen ersten Implementierungen gemacht haben. Das ist eine ziemliche Herausforderung für die IT-Teams, denn die Budgets sind im Moment knapp bemessen, sodass sie bei der Umsetzung ziemlich kreativ sein müssen“, fügte Giese hinzu.

SolarWinds ist weltweit einer der wenigen Anbieter mit einem so breiten Portfolio für die Überwachung und Verwaltung von IT. Die Lösungen von SolarWinds bieten Transparenz über alle Ebenen und Implementierungen hinweg – einschließlich hybrider und Multi-Cloud-Implementierungen – und helfen IT-Experten dabei, Daten aus dem Netzwerk, der Infrastruktur und den Anwendungen gleichzeitig sinnvoll zu nutzen.

Anfang dieses Jahres erwarb SolarWinds das auf Datenbanküberwachung spezialisierte Unternehmen SentryOne®, einen führenden Technologieanbieter von Lösungen für Datenbankleistungsüberwachung und DataOps für Microsoft-SQL-Server®, die Azure-SQL-Datenbank und die Microsoft-Datenplattform. Die Übernahme wird SolarWinds helfen, seine Reichweite in diesen Märkten zu vergrößern.

„Über alle Branchen hinweg nutzen Unternehmen immer mehr Daten“, so Giese. „Riesige Datenmengen werden in Datenbanken gespeichert, und es wird für Datenbank-Administratoren immer schwieriger, damit umzugehen.SolarWinds verfügt bereits über ein starkes Portfolio für die Analyse der Datenbankleistung, und das Hinzufügen von SentryOne macht es zu einer wirklich großartigen Ergänzung für uns.“

Die Übernahme von SentryOne ergänzt die SolarWinds-Angebote für die Vor-Ort- und Cloud-basierte Datenbankverwaltung und ermöglicht es dem Unternehmen, die Bedürfnisse seiner mittelständischen Kunden zu erfüllen und gleichzeitig sein Angebot für größere Organisationen zu erweitern.

