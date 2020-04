Spahn sieht ersten Hoffnungsschimmer im Kampf gegen Virus-Krise

Apfelstädt/Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht bei der Bekämpfung der Virus-Krise in Deutschland einen Hoffnungsschimmer.

"Wir sehen einen ersten Trend, dass die Steigerungen der Neuinfektionen abflachen", sagte Spahn am Freitag beim Besuch eines Logistikzentrums für medizinische Schutzausrüstung in Apfelstädt. Dies müsse sich in den nächsten Tagen bis Ostern allerdings noch bestätigen. Wichtig sei, dass die vorgeschriebenen Maßnahmen zu Ausgangsbeschränkungen eingehalten würden. Er sei dankbar dafür, dass die allermeisten Bundesbürger die Auflagen für richtig hielten. "Die Krise ist kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf."

Der Minister verwies zudem darauf, dass derzeit 40 Prozent der in Deutschland vorhandenen Intensivbetten nicht belegt seien. Die Beschaffung von Schutzmasken und anderer medizinischer Geräte gelinge immer besser, sagte Spahn. Vor allem der Markt von Schutzmasken sei weltweit derzeit stark umkämpft. Kliniken hätten kaum noch die Möglichkeit, sich eigenständig zu versorgen. Der Bund habe daher die zentrale Beschaffung übernommen, verteile die Ware nach deren Ankunft an die Bundesländer, die sie dann an die Kliniken weiterreichten. Eine Lehre aus der Krise sei jetzt schon, dass die Produktion solcher Waren in Deutschland wieder aufgebaut werden müsse.