SpeeDx bringt Lösung für die Analyse von SARS-CoV-2-Varianten auf den Markt

SpeeDx Pty. Ltd., ein Entwickler innovativer molekulardiagnostischer Lösungen, brachte jetzt eine neue Produktlinie von Forschungsreagenzien auf den Markt, die die Reflex-Variantenanalyse für kursierende und besorgniserregende SARS-CoV-2-Varianten (Variants of Concern, VOC) unterstützen. Die rasche Entwicklung der PlexPrime®-Tests zur SARS-CoV-2-Genotypisierung* wird die Untersuchung und Überwachung des Spektrums neu auftretender und zirkulierender SARS-CoV-2-VOCs unterstützen, die mit erhöhter Übertragbarkeit, verminderter Impfstoffwirksamkeit oder anderen Eigenschaften in Verbindung gebracht werden und möglicherweise spezifische Maßnahmen zum Schutz der Volksgesundheit erfordern.1

“Mit unserem einzigartigen Universal-Substrat-Ansatz kann unser Rapid-Response-Entwicklungsteam leicht auf die komplexen und sich entwickelnden Situationen reagieren, die sich aus der laufenden COVID-19-Pandemie ergeben”, sagte Elisa Mokany, Chief Technology Officer von SpeeDx. “Unsere proprietäre Technologie eignet sich hervorragend für die Detektion von Mutationen und ist problemlos auf Varianten anwendbar, die in den SARS-CoV-2-Sequenzdatenbanken erfasst sind.”

PlexPrime® SARS-CoV-2 Alpha/Beta/Gamma+*, das erste Produkt im Portfolio, ist ein Single-Well-Multiplex zum Nachweis der Mutationen N501Y, S982A und E484K im Spike-Gen von SARS-CoV-2, die in den VOCs B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta) und P.1 (Gamma) vorkommen. Ein zweiter Multiplex für Mutationen im Zusammenhang mit der Delta-VOC wird in Kürze veröffentlicht, und weitere Mutationen werden derzeit geprüft. Die Tests sind mit Standard-qPCR-Instrumenten kompatibel und können den manuellen Prozess der Vorbereitung positiver Proben für die Sequenzanalyse verkürzen, indem sie Proben von Interesse identifizieren, nachgelagerte Aktivitäten fokussieren und letztlich die Durchlaufzeit und den Zeitaufwand für Laboratorien reduzieren.

SpeeDx wurde 2009 gegründet und ist ein australisches Privatunternehmen mit Niederlassungen in Austin und London sowie Vertriebspartnern in ganz Europa. Das Unternehmen ist auf molekulardiagnostische Lösungen spezialisiert, die über den einfachen Nachweis hinausgehen und umfassende Informationen für ein verbessertes Patientenmanagement bieten. Die innovative Technologie der quantitativen Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion (qPCR) hat zu marktführenden Multiplex-Detektions- und Priming-Strategien geführt. Die Produktportfolios konzentrieren sich auf Multiplex-Diagnostik für sexuell übertragbare Infektionen (STI), Antibiotikaresistenzmarker und Atemwegserkrankungen. Weitere Informationen über SpeeDx finden Sie unter: https://plexpcr.com

*Erhältlich als Reagenzien "nur für Forschungszwecke", nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren

