Spotify: Die Podcast-Investitionen könnten bald Gewinne abwerfen

Die Abonnenten von Spotify (WKN:A2JEGN -4,08 % ) hören immer mehr Podcasts, da das Unternehmen hunderte Millionen in Inhalte und Technologie investiert. Obwohl die Hörerzahlen gestiegen sind, haben die Investitionen in Inhalte die Bruttomarge von Spotify belastet. Bisher hat Spotify mit seinen massiven Investitionen in Podcasts noch keinen Gewinn gemacht.

Aber die Ausgaben für Podcasts werden sich in Zukunft eher stabilisieren, und das Wachstum der Podcasts scheint sich nicht zu verlangsamen. Finanzvorstand Paul Vogel ist daher der Meinung, dass der Wendepunkt bei Podcasts nicht mehr allzu weit entfernt ist und sich in naher Zukunft positiv auf die Bruttomarge von Spotify auswirken wird.

Die Auswirkungen von Podcasts auf die Gewinne sind klar

Spotify hat seine Buchhaltung 2020 leicht geändert, um den Investoren die Auswirkungen der Kosten für Podcast-Inhalte auf das Geschäft zu verdeutlichen. Diese Kosten werden nun in die Berechnung der werbefinanzierten Bruttomarge einbezogen. Die Idee dahinter ist, dass Podcasts eine weitere Möglichkeit sind, das Wachstum der zahlenden Abonnenten zu fördern, genau wie der kostenlose, werbefinanzierte Musik-Streamingdienst.

Die Auswirkung ist ganz klar. Die werbefinanzierte Bruttomarge fiel von 16 % im Jahr 2018 auf 12 % im Jahr 2019 und dann auf 1 % im Jahr 2020. Das Jahr 2020 wurde auch durch den Beginn der COVID-19-Pandemie beeinträchtigt, die für große Unsicherheit auf dem Werbemarkt sorgte.

Im letzten Jahr begann das Podcast-Geschäft in die andere Richtung zu schwingen. Die werbefinanzierte Bruttomarge stieg auf 10 %. Allerdings sank sie im vierten Quartal um 84 Basispunkte, was möglicherweise auf die Auswirkungen der Lieferkette auf die Werbeausgaben zurückzuführen ist.

Investoren sollten damit rechnen, dass Podcasting-Investitionen auch 2022 die Bruttomarge belasten werden. Vogel sagte den Analysten auf einer kürzlich abgehaltenen Investorenkonferenz, dass er die Marge nicht jetzt, sondern in drei bis fünf Jahren optimieren will. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen das langfristige Ziel, 1 Milliarde Nutzer zu erreichen (derzeit sind es 400 Millionen), ein Umsatzwachstum von mehr als 20 % pro Jahr und eine Bruttomarge von 30 bis 40 %.

Der Wendepunkt ist nah

Während Podcasting und die damit verbundenen Investitionen die Bruttomarge in den letzten Jahren belastet haben, nähert sie sich langsam der konsolidierten Bruttomarge des Unternehmens an. Sie werden die Bruttomarge auch 2022 noch belasten, aber „der Wendepunkt ist nicht mehr allzu weit entfernt“, so Vogel.

Aber Podcasting ist nicht nur eine weitere Einnahmequelle für Spotify. „Die stabilen Bruttomargen aus dem Podcasting-Geschäft sollten wirklich gut sein und werden auf jeden Fall zu dem beitragen, was wir derzeit auf konsolidierter Basis erreichen“, erklärt Vogel.

Mit anderen Worten: Die Einnahmen aus dem Podcasting-Geschäft werden viel höhere Bruttomargen erzielen als der Rest des Unternehmens. Das liegt daran, dass Spotify mit seinen Podcast-Vermögenswerten tatsächlich einen Hebeleffekt erzielen kann, während dieser im Musik-Streaming-Geschäft begrenzt ist. Während Spotify einen bestimmten Prozentsatz der Einnahmen an die Musiklabels zahlt und dafür bestimmte Garantien erhält, zahlt es für Podcast-Inhalte im Voraus. Außerdem kann es mit seiner Podcast-Werbetechnologie noch höhere Bruttomargen erzielen, da es lediglich eine Plattform für den Verkauf von Werbung durch andere Produzenten ist.

Die Entscheidung, weiter zu investieren, wird durch den bisherigen Erfolg beflügelt. „Würden wir höhere Bruttomargen erzielen, wenn wir nicht so aggressiv in all die guten Dinge investieren würden? Ja, das hätten wir“, sagte Vogel. Wenn heute investiert wird, wird Spotify in fünf Jahren ein profitableres Unternehmen sein. Und das ist ein Zeichen für einen guten Wachstumswert.

Der Artikel Spotify: Die Podcast-Investitionen könnten bald Gewinne abwerfen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

