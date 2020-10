Stabilisierungsversuch nach Kurseinbruch - EZB stützt den Dax

Die Europäische Zentralbank hält sich in der Corona-Krise weitere Notfallmaßnahmen offen und deutet geldpolitische Lockerungen an. Das stützt den Dax nach dem Kursrutsch. Obendrauf kommen viele Unternehmensnachrichten in der laufenden Berichtssaison.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE0007664039, DE000A0D9PT0,