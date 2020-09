Starke Wochenmitte greift August-Hoch im DAX an

Es dauerte zwei Handelstage bis die 13.000 per Schlusskurs im DAX wieder zurückerobert werden konnte. Dies gelang heute sehr eindrucksvoll. Vom Start weg war der Markt stark und hatte zwischenzeitlich die August-Hochs beinahe erreichen können. Was waren die Treiber?

Verspätet starker Septemberstart im DAX

Nach dem Schlusskurs am Dienstag unter 13.000 Punkten startete der Mittwoch direkt über dieser Marke und konnte sich in der ersten Handelsstunde eindrucksvoll absetzen. Dabei erreichte er das Vorwochenhoch bei 13.221 Punkten gegen 10.15 Uhr und schickte sich dort nach einer kurzen Konsolidierung an, weiteres Terrain zu erobern. Bis Mittags standen wir dann an nahe dem August-Hoch und blickten mit 13.303 Punkten auf rund 450 Punkte Aufwärtsbewegung seit dem Tief am Dienstag.

Eine Bewegung, die am August-Hoch nach Konsolidierung rief und wenig später für eben diese sorgte. Bis zur Eröffnung der Wall Street fiel der DAX auf die Vorwochenhochs um 13.220 Punkte zurück und stabilisierte sich dort entsprechend. Der Schlusskurs lag dann noch einmal leicht höher und zeigte mit mehr als 2 Prozent Aufschlag zum Vortag entsprechende Dynamik:

Anhand der Tagesparameter zeigt sich auch am zweiten Handelstag des September eine zunehmende Volatilität. Sie lag heute bei einer Tagesspanne von 230 Punkten und einem zwischenzeitlichen Aufschlag von rund 450 Punkten seit dem Tief am Dienstag:

Eröffnung 13.071,66PKT Tageshoch 13.303,17PKT Tagestief 13.062,17PKT Vortageskurs 12.974,25PKT

Darauf richteten wir das Gespräch am Morgen entsprechend aus und skizzierten zudem einige Storys bei Einzelaktien:

Hier stachen vor allem Werte aus der zweiten Reihe und die US-Technologieaktien hervor. Mit Rocket Internet und Spotify gab es entsprechende Meldungen, die am Markt auf offene Anleger-Ohren trafen.

Welche Unternehmensmeldungen hatten hier entsprechenden Einfluss auf die Kursbewegungen im DAX?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Heute gab in diesem starken Marktumfeld nur einen Verlierer im DAX, die Deutsche Bank. Der CEO Christian Sewing rief heute öffentlich andere Unternehmen auf, weiterhin auf die Coronakrise zu achten. Nach seiner Ansicht kann die Krise länger andauern als bisher prognostiziert. Auch wenn die Börsenkurse dies nicht widerspiegeln, ist hier seiner Ansicht nach mit einer schwächeren Wirtschaft bis Ende kommenden Jahres zu rechnen. Dies macht sich letztlich auch im eigenen Geschäft bemerkbar, wie man heute an der Interpretation am Aktienmarkt sah.

Die Gewinnerliste führte die Deutsche Telekom heute an. Ohne die vier börsennotierten Töchter T-Mobile US, OTE, Magyar und Hvratska hat der Konzern nun sechs Quartale in Folge ein Umsatzwachstum gezeigt. Doch der Aktienkurs reflektiert dies zu wenig, wie diverse Analystenkommentare heute aufzeigten.

Anleger freute dies und damit wurde die Telekom-Aktie heute zum Top-Wert im DAX gekürt. Dich gefolgt waren die Papiere von den weiteren Gewinnern Adidas und Covestro.

Alle weiteren Werte aus der Top & Flop-Liste zeigt das Ranking entsprechend als Tabelle auf:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Der Aufwärtstrend konnte weiter fortgeschrieben werden. Mit der Berührung des 13.300er-Kursniveaus war der DAX kurzzeitig auf dem Level der August-Hochs, die in folgendem Chartbild skizziert sind:

Weitere Zugewinne im Dow Jones und an der Nasdaq trugen dazu bei, dass es keine tiefere Konsolidierung am Nachmittag gab. Der Dow Jones näherte sich hier an die 29.000er-Marke an und der Nasdaq vollzog zum Börsenstart einen weiteren Rekord.

Wie sich die Lage in der morgigen Vorbörse darstellt, erörtern wir gerne gegen 9.00 Uhr am Donnerstag wieder auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Einen angenehmen Ausklang der Börsenwoche wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

