Stoxx 600 Banks: Temporärer Boden in Sicht

Am langfristigen Kursverlauf des Barometers Stoxx 600 Banks lässt sich der Zustand der Bankenbranche sehr gut ablesen. Das anhaltende Zinstief der EZB trug ab dem Höhepunkt um 190 Punkten Anfang 2018 zu einem Abwärtstrend bei und drückte die Notierungen in den folgenden Jahren auf einen vorläufigen Tiefpunkt von 74,70 Euro abwärts. Erst nachdem der Schock der Pandemie an den Märkten etwas abgeflacht war, konnte sich eine Seitwärtsbewegung zwischen 74,70 und 95,00 Euro einstellen. Die überraschend guten Quartalszahlen der Deutschen Bank sorgen zuletzt für einen merklichen Vorschub, doch noch ist das Barometer nicht aus dem gröbsten heraus.

Konsolidierung eigeleitet

Von Entwarnung kann noch lange nicht die Rede sein, Geldhäuser in ganz Europa müssen Milliarden Rückstellungen für Kreditausfälle aufbringen, das schlägt sich extrem negativ in den entsprechenden Bilanzen nieder. Einen Lichtblick gibt es aber durch die massiven finanziellen Hilfen der Staaten gegen die Rezession vorzugehen. Unter der Annahme eines Kursanstiegs über die Hürde bei rund 95,00/98,14 Euro könnte eine größere Erholungsbewegung einsetzen und den Stoxx 600 Banks Index weiter gen 107,80 Euro und der dort beginnenden Kurslücke aus Anfang März vorantreiben. Ein Short-Investment käme dagegen erst bei einem nachhaltigen Kursrutsch unter das Niveau von rund 80,00 Euro infrage. Dann müssten Abgaben zurück auf die Jahrestiefs bei 74,70 Euro zwingend einkalkuliert werden. Die Lage bleibt also weiter angespannt und entsprechende Handelsansätze überdurchschnittlich risikobehaftet.

Stoxx 600 Banks (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 94,40 // 95,00 // 97,47 // 98,14 // 99,80 // 102,75 Euro Unterstützungen: 90,00 // 87,40 // 85,00 // 83,30 // 81,40 // 80,00 Euro

Fazit

Sollte sich der Stoxx 600 Banks Index tatsächlich und mit entsprechender Dynamik über das Widerstandsband zwischen 95,00/98,14 Euro hinwegsetzen, dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Gewinne an die im März gerissene Kurslücke bei 107,80 Euro folgen. Wer sich ebenfalls auf die Seite der Bullen schlagen möchte, könnte als Verlustbegrenzung dann ein Niveau von rund 90,00 Euro ansetzen. Vorzugsweise sollte aber noch mit kleineren Positionsgrößen gehandelt werden, eine engmaschige Beobachtung versteht sich von selbst.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.