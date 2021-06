SVPGlobal und EnTrust Global bringen Übernahme des Geschäftsbereichs Aviation Investment and Asset Management der DVB Bank zum Abschluss

Deucalion Aviation Limited soll Fluggesellschaften und Investoren im globalen Luftverkehrssektor führende Finanzlösungen und Dienstleistungen bereitstellen

Die von EnTrust Global („EnTrust“), einem führenden alternativen Asset Management-Unternehmen, verwaltete Blue Sky Aviation-Strategie und diverse von der globalen Investmentgesellschaft Strategic Value Partners, LLC und ihren Tochtergesellschaften („SVPGlobal“) verwaltete Fonds gaben heute bekannt, dass die Übernahme des Aviation Investment and Asset Management-Geschäfts der DVB Bank Gruppe abgeschlossen wurde. Daraus entstand Deucalion Aviation Limited („Deucalion“ oder „das Unternehmen“), eine innovative globale Plattform mit erstklassiger Expertise im Luftverkehr und der Fähigkeit, im gesamten Kapitalspektrum zu investieren, um Lösungen für Fluggesellschaften und Investoren im Luftverkehrswesen bereitzustellen.

Deucalion wird von Jon Skirrow und Stephan Sayre geleitet und erhält Unterstützung von EnTrust Global und SVPGlobal. Das Unternehmen ist ein Servicer für mehr als 170 Flugzeuge, die an 86 Airlines verleast werden. Zu seinen Kunden gehören Banken, Investoren, Finanzgeber und Leasinggeber.

Jon Skirrow, Co-CEO und COO, sagte dazu: „Mit dieser neuen Investition entsteht eine Plattform, in deren Mittelpunkt die Zusammenarbeit steht, um uns in die Lage zu versetzen, unsere weltweit führenden Dienstleistungen für Airlines und Investoren fortzuführen und zu erweitern.“

Stephan Sayre, Co-CEO und CIO, ergänzte: „EnTrust und SVPGlobal teilen unsere Vision, richtungweisende Finanz- und Investmentlösungen bereitzustellen. Zusammen werden wir unser Angebot an innovativen Finanzlösungen für Fluggesellschaften und Leasing-Kunden weltweit im aktuellen Umfeld beträchtlich verstärken können.“

Victor Khosla, Gründer und CIO von SVPGlobal, erklärte: „Deucalion ist eine Top-Tier-Luftverkehrsplattform mit einem erfahrenen Geschäftsleitungsteam, einer globalen Präsenz und einer eindrucksvollen Erfolgsgeschichte, die die Leitung komplexer Luftverkehrsprojekte über fast zwei Jahrzehnte umspannt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Deucalion, während wir die aktuellen Marktchancen weiterhin wahrnehmen.“

John Morabito, Senior Managing Director und Portfolio Manager der Blue Sky Aviation-Strategie bei EnTrust Global, vermerkte: „Das von Jon Skirrow und Stephan Sayre geleitete Deucalion-Team besitzt ein ausgedehntes Wissen und Erfahrung mit Institutionen im Luftverkehrswesen. Mit den kombinierten Stärken, Beziehungen und Fähigkeiten der beiden Gruppen gewinnen wir eine Position, in der wir der globalen Luftverkehrsbranche differenzierte Finanzlösungen bereitstellen können.“

Über Deucalion Aviation Limited

Deucalion Aviation Limited ist ein Service-Unternehmen für mehr als 170 Flugzeuge mit Leasing-Vereinbarungen an 86 Fluggesellschaften. Zu seinen Kunden gehören Banken, Investoren, Finanzgeber und Leasinggeber. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in London und weitere Niederlassungen befinden sich in Europa, Asien und Amerika. Das Deucalion-Team unter der Leitung von Jon Skirrow und Stephan Sayre besteht aus mehr als 45 Fachleuten der Bereiche Marketing, kommerzielle Finanzierung, Origination und technische Dienstleistungen mit Erfahrung in diversen Luftfahrtzyklen. www.deucalion.com

Über EnTrust Global

EnTrust Global ist ein führender Vermögensverwalter für alternative Anlagen mit einem Gesamtvermögen von rund 19,5 Mrd. US-Dollar.* Das 1997 von Chairman und CEO Gregg S. Hymowitz mitgegründete Unternehmen verwaltet Vermögenswerte für über 500 institutionelle Anleger aus 48 Ländern und verfügt über rund 11 Mrd. US-Dollar in individuell angepassten strategischen Partnerschaften. EnTrust Global bietet ein breit gefächertes Spektrum alternativer Anlagemöglichkeiten mithilfe unterschiedlicher Strategien, darunter private Verbindlichkeiten und Sachwerte sowie opportunistische Co-Investments und Direktinvestitionen. EnTrust Global betreibt 10 Niederlassungen weltweit und hat seinen Hauptsitz in New York und London.

*Stand 31. März 2021. Basiert auf Schätzungen und beinhaltet in Beratung befindliche Vermögenswerte und erteilte, aber noch nicht finanzierte Mandate.

Über Strategic Value Partners

SVPGlobal ist eine globale Investmentfirma mit Fokus auf Spezialsituationen und Private-Equity-Chancen und einem verwalteten Vermögen von über 15 Mrd. US-Dollar. Das 2001 von Victor Khosla gegründete Unternehmen nutzt eine Knowhow-Kombination in den Bereichen Sourcing, Finanzen und operatives Geschäft. SVP beschäftigt 128 Mitarbeiter, darunter 50 Investmentfachleute, in seinen Hauptbüros in Greenwich (CT), London und Tokio.

Weitere Informationen unter www.svpglobal.com.

