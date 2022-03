Tagesausblick für 11.03.: DAX schwächelt – Anleger sind weiterhin nervös!

Am Vormittag machte sich Enttäuschung breit, als beim Treffen der Außenminister von Russland und der Ukraine keine Fortschritte gemeldet wurden. DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 gaben daraufhin einen großen Teil der gestrigen Gewinne wieder ab. Weder die EZB nach ihrer Sitzung noch die Wall Street konnten den Aktienbarometern am Nachmittag signifikante Impulse geben. Investoren müssen also weiterhin mit starken Schwankungen an den Märkten rechnen.

Am Anleihemarkt legten die Renditen weiter zu und erreichten das Hoch von Februar. Zwar bestätigte die EZB nach ihrer turnusmäßigen Sitzung, bis auf weiteres nicht an der Zinsschraube zu drehen. Allerdings wird das APP-Kaufprogramm bis Juni auf 20 Milliarden Euro pro Monat zurückgefahren und könnte im dritten Quartal möglicherweise beendet werden. Die Notierungen von Edelmetallen wie Gold und Silber pendelten sich heute im Bereich ihrer gestrigen Schlussstände ein. Eine gewisse Beruhigung war zudem am Ölmarkt zu beobachten. So schloss der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil bei rund 113,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Der Life-Science-Konzern Bayer verkauft den Bereich „Environmental Science Professional“ (ESP) für rund 2,4 Milliarden Euro an den Finanzinvestor Cinven. In einem insgesamt schwachen Markt hielt sich das DAX®-Papier stabil. BMW plant eine deutliche Erhöhung der Dividende für 2021 und den Rückkauf eigener Aktien. Dennoch stiegen eine Vielzahl von Anlegern angesichts der hohen Unsicherheiten in dem Sektor heute aus Autoaktien aus. K+S bestätigte die kürzlich ausgegebenen Jahresziele und erwartet weiter steigende Kalidüngerpreise. Die Aktie stieg daraufhin auf den höchsten Stand seit März 2018! Hugo Boss legte heute Zahlen vor und plant für 2021 eine Dividende von 0,70 Euro pro Anteil. Für 2022 erwartet das Management ein Umsatzplus von 10 bis 15 Prozent und einen Anstieg des EBIT von 10 bis 25 Prozent gegenüber 2021. Dennoch büßte das Papier heute knapp zehn Prozent ein.

Morgen legen Deutsche Bank, Deutsche Börse und Mercedes Group ihre Geschäftsberichte für 2021 vor und Atoss Software sowie Lanxess veröffentlichen Zählen zum zurückliegenden Quartal. Fraport veröffentlicht Verkehrszahlen für Februar. Wichtige Termine Deutschland – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Februar, endgültig

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, März vorläufig Chart: DAX® Widerstandsmarken: 13.840/14.100/14.470/14.760 Punkte Unterstützungsmarken: 11.470/12.000/12.570/13.210 Punkte Beim DAX® bröckelten kurz nach Handelsbeginn die gestrigen Gewinne leicht ab. Im Bereich von 13.400 Punkten stabilisierte sich das Aktienbarometer allerdings wieder. Auf der Unterseite findet der Leitindex bei rund 13.210 Punkten eine gewisse Unterstützung. Auf der Oberseite ist bei 13.860 Punkten zunächst der Deckel drauf. Signifikante Bewegungen sind frühestens bei einen Ausbruch aus der Range zu erwarten. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum:19.04.2021–10.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.03.2015– 10.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de