Tagesausblick für 29.10.: DAX schwächelt. Daimler, MTU Aero Engines und BIP-Zahlen im Fokus!

Auch heute gab es wieder eine Vielzahl guter Unternehmensergebnisse und Prognoseerhöhungen. Ein Kursfeuerwerk blieb dennoch aus. Wie bereits mehrfach beschrieben, drücken die hohen Inflationsraten und steigenden Renditen am europäischen Anleihemarkt auf die Kauflaune. Hinzu kamen schwache Wirtschaftsdaten aus den USA. So präsentierten sich die europäischen Aktienbarometer heute recht uneinheitlich. EuroStoxx®50 und der französische CAC®40 verbuchten leichte Gewinne während der DAX® leichte Verluste hinnehmen musste. Morgen warten allerdings noch wichtige Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA auf die Investoren.

Die EZB hält an ihrer ultralockeren Geldpolitik. „Ich gehe davon aus, dass PEPP im März enden wird“, sagte EZB-Chefin Christine Lagarde auf der anschließenden Pressekonferenz. Die europäischen Staatsanleihen reagierten mit deutlichen Kursverlusten auf die EZB-Entscheidungen. Die Renditen der Staatspapiere legten teils fünf Basispunkte zu. Bei vergleichbaren US-Papieren war nach dem Renditerückgang in den zurückliegenden Tagen hingegen eine Stabilisierung zu beobachten. An den Rohstoffmärkten dominierten die Minuszeichen. Sowohl Edelmetalle wie Gold und Silber als auch Öl verbuchten gegenüber dem Vortag leichte Verluste. Profiteur der heutigen Entwicklung am Anleihemarkt war der Euro/US-Dollar-Kurs. Der erneute Rückgang des Zinsspreads beflügelte den Wechselkurs um rund einen Cent auf 1,167 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Airbus legte nach guten Zahlen deutlich zu. CropEnergies hob das Gewinnziel für 2021 an und beflügelte damit auch die Aktie von Südzucker. Auch Linde präsentierte gute Geschäftszahlen und erhöhte die Prognose für 2021. Dennoch gab das DAX®-Papier leicht nach. K+S profitierte von positiven Analystenkommentaren. Stratec zeigte sich nach guten Quartalszahlen optimistisch für das Gesamtjahr und rechnet nun mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 16 statt zuvor zwölf Prozent. Die Aktie reagierte mit einem starken Rebound. VW leidet weiterhin unter den Lieferproblemen bei Halbleitern. So lieferte der Konzern in Q3 rund ein Viertel weniger Autos aus als im Q3 2020. Der Umsatz ging um etwa vier Prozent zurück. So legte die Aktie den Rückwärtsgang ein.