TEAMVIEWER - Das sieht doch gut aus!

TEAMVIEWER AG INH O.N. - WKN: A2YN90 - ISIN: DE000A2YN900 - Kurs: 44,170 € (XETRA)

Ich hatte diese Aktie am 16. Oktober vergangenen Jahres charttechnisch bullisch vorgestellt. Reminder aus dieser Analyse: "Steigt Teamviewer auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 47,50 EUR an, aktiviert das ein größeres mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen von 55 und anschließend sogar 71 EUR." Unten habe ich die mittelfristige Prognoseskizze aus dieser Analyse angehängt. Ein Kursanstieg über die geforderte Preismarke bei 47,50 EUR kam seitdem nicht zustande, das Kaufsignal wurde also nicht ausgelöst. Stattdessen setzt sich die Korrektur seit Mitte vergangenen Jahres fort, zeitlich und preislich. Der Kursverlauf seit August 2020 zeigt Konturen eines inversen SKS Bodens.

Die charttechnische Konditionierung muss angepasst werden: Steigt Teamviewer auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 46,80 EUR an, aktiviert das ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen von 54,50 EUR und anschließend 65,00 EUR.

Eine der wichtigsten Fähigkeiten eines aktiven Anlegers ist die des Warten Könnens: Wichtige Tradingregel: Du musst Warten können

Im vorliegenden Fall der Aktie von Teamviewer gilt es zu warten, bis der Kurs über 46,80 EUR ansteigen kann. Darunter besteht aus Sicht des Traders kein Handlungsbedarf. Stellen Sie sich einfach einen Kursalarm via Guidants ein, Sie werden dann per Email kurz benachrichtigt, wenn es soweit ist und der Kurs über 46,80 EUR geht.

