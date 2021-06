TECDAX - Entscheidung steht an

TecDAX - WKN: 720327 - ISIN: DE0007203275 - Kurs: 3.489,37 Pkt (XETRA)

Der TecDAX befindet sich seit dem Allzeithoch vom 16. Februar 2021 bei 3.606 Punkten in einer Korrekturbewegung. Dabei fiel der Index im Tief auf 3.203 Punkte zurück. Diesem Tief näherte sich der Index am 13. Mai stark an, drehte aber etwas darüber nach oben ab.

Am 15. Juni notierte der TecDAX intraday über dem Abwärtstrend seit Februar 2021, ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis gelang allerdings nicht. Nach einem Rücksetzer auf 3.457 Punkte attackierte der TecDAX am Freitag erneut den Abwärtstrend seit Februar. Wie am 15. Juni kam es intraday zu einem Anstieg darüber. Anschließend geriet der Index unter Druck und drehte ins Minus. Dieser Abwärtstrend verläuft heute bei 3.515 Punkten.

Welche Marken sind wichtig?

Gelingt dem TecDAX ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über den Abwärtstrend seit Februar 2021, dann könnte die Rally der letzten Wochen weitergehen. Ein erstes Ziel läge bei 3.606 Punkten. Später wären sogar Kurse um 3.900 Punkte möglich. Sollte der Index allerdings unter die Unterstützungszone zwischen 3.457 und 3.449 Punkten abfallen, würden Abgaben bis ca. 3.335 oder 3.213-3.203 Punkte drohen. Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich keine Ausbruchsrichtung klar bevorzugen.

Fazit: Der TecDAX könnte in den nächsten Tagen ein größeres Signal ausbilden. Anschließend wäre eine Trendbewegung über mehrere Tage bis Wochen möglich. Noch bleibt dieses Signal allerdings abzuwarten.

Zusätzlich lesenswert:

SIEMENS - Aktie am seidenen Faden

DEUTSCHE POST - Korrektur droht

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Tecdax

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)