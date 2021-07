Tech rennt Value davon – und OPEC, Didi, China-Aktien

Strand statt Trading – Die Wall Street sieht nach dem langen Wochenende einen verhaltenen Start in die Woche, mit dem Tech-Sektor im Plus und den zyklischen und Value-Sektoren unter Abgabedruck. Neben dem Streit der OPEC+ Staaten stehen an der Wall Street chinesische Aktien unter Druck. Insbesondere die Aktien von Didi verlieren deutlich unter stehen im Kreuzfeuert der Kritik.

