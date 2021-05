Telekom: Kommt wieder Schwung in die Aktie – Tochter T-Mobile US glänzt wieder mit guten Zahlen

In einem schwachen deutschen Gesamtmarkt konnte sich die Aktie der Deutschen Telekom heute gut behaupten und nur mit einen hauchdünnen Minus über die Ziellinie gehen. Morgen könnte schon wieder mehr Schwung in die T-Aktie kommen. Wie schon fast gewohnt hat das Töchterchen aus den USA mit seinen Zahlen brilliert und liegt in im außerbörslichen Handel über 2 Prozent im Plus

Starker Umsatzanstieg

T-Mobile US hat die Erlöse zu Jahresbeginn kräftig gesteigert, aber etwas weniger verdient. Im ersten Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um 78 Prozent auf 19,8 Milliarden Dollar (16,5 Milliarden Euro) zu, wie T-Mobile am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. In den drei Monaten bis Ende März kamen unter dem Strich 773 000 neue Telefonverträge unter eigener Marke hinzu. Das waren deutlich mehr als von Analysten erwartet.

Ausblick angehoben

Trotz des starken Wachstums sank der Nettogewinn um zwei Prozent auf 933 Millionen Dollar. T-Mobile begründete dies mit höheren Ausgaben durch die Übernahme des Rivalen Sprint. Längerfristig soll die Fusion die Kosten jedoch stark senken, im laufenden Jahr rechnet das Unternehmen nun mit Einsparungen von bis zu 3,1 Milliarden Dollar. T-Mobile hob auch den Geschäftsausblick für 2021 an. Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit deutlichen Kursgewinnen.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: VDB Photos / shutterstock.com