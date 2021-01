Tesla: Der erste Baustein für eine Expansion nach Indien ist gelegt – noch nicht genug, um die Anleger umzuhauen

Teslas Ambitionen sind es, langfristig ein weltweit agierender Autobauer zu werden und auch verkaufszahlenmäßig mit den anderen Großen der Branche mitzuziehen. Jetzt weitet der E-Autopionier sein Geschäft nach Indien aus und hat dazu kürzlich die Firma Tesla India Motors and Energy Private Limited als Niederlassung in Bangalore beim zuständigen Ministerium registriert, wie ein entsprechender Eintrag auf dessen Internetseite zeigt.

Indiens Verkehrsminister Nitin Gadkari hatte unlängst gesagt, Tesla wolle 2021 beginnen, seine Fahrzeuge in Indien zu verkaufen und erwäge bei entsprechender Nachfrage, in dem Land zu produzieren. Tesla-Chef Elon Musk bestätigte Ende vorigen Jahres auf Twitter, dass sein Unternehmen 2021 nach Indien wolle.

Die Tesla-Aktie ist im frühen US-Handel in einem schwachen Gesamtmarktumfeld trotz dieser Nachrichten minimal ins Minus gerückt. Jedoch kann sich der Anstieg von über 15 Prozent in den letzten 5 Handelstagen sehen lassen. Mit Blick auf einen Monat liegt das Plus bei fast 40 Prozent. Extrem wird es jedoch, wenn man sich den Jahreschart der Aktie anschaut, der der Aktie ein Plus von fast 790 Prozent bescheinigt.

In Indien, dem Land mit der zweitgrößten Bevölkerung nach China, gibt es etliche Städte mit besonders schlimmer Luftverschmutzung. Die indische Regierung hat sich ambitionierte Klimaziele gesetzt und will elektrische Fahrzeuge fördern.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Vitaliy Karimov / Shutterstock

