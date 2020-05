Tesla: Elon Musk twittert eigenes Papier in den Keller – Aktie verliert über 7 Prozent

Elon Musk hat es mal wieder getan. Er hat einen Tweet abgesetzt, der Auswirkungen auf den Kurs hat. Den Inhalt der Nachricht dürften seine Follower allerdings mindestens 2 Mal gelesen haben. Da hat Elon Musk jahrelang über Twitter über die Short-Seller geschimpft, sich mit der amerikanischen Börsenaufsicht angelegt und jetzt das: Der Tesla-Chef findet den Kurs der eigenen Aktie zu hoch!

Die Anleger haben dem Wunsch von Elon Musk auch sofort entsprochen. Die Aktien von Tesla haben am Freitag im Verlauf des Handels ihre Verluste ausgeweitet. Sie büßten zuletzt gut 7 Prozent auf 726,35 US-Dollar ein. Am Vortag war der Kurs nach laut Analysten starken Quartalszahlen in der Spitze um 8,7 Prozent auf fast 870 Dollar gestiegen. Er konnte diese Gewinne im weiteren Handelsverlauf jedoch nicht halten und drehte ins Minus.

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Tesla-Aktie wird steigen Tesla-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Von Markus Weingran

Foto: Kathy Hutchins / Shutterstock.com