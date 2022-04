TESLA - Greifen jetzt die Bullen wieder zu?

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 986,950 $ (Nasdaq)

Die Tesla-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 1.243,49 USD vom 04. November 2021 in einer ausführlichen Korrektur.im Tief notierte der Wert dabei bei 700,00 USD.

Seit diesem Tief läuft eine kurzfristige steile Aufwärtsbewegung. Diese führte den Wert am 05. April 2021 an den Abwärtstrend seit November. Dieser Trend erwies sich als zu hohe Hürde. Die Aktie prallte daran nach unten ab und setzte in den Unterstützungsbereich zwischen dem log. 38,2 % Retracement und dem EMA 50 bei 981,52-966,24 USD zurück.

Dort zeigte sich gestern zu Handelsbeginn ein gewisses Kaufinteresse. Die Aktie musste zwar nach einem Hoch in der Eröffnungsphase, mit dem sie das Abwärtsgap vom Montag fast komplett schloss, Abgaben hinnehmen, fiel aber im Gegensatz zum Nasdaq 100 nicht unter das Tief vom Montag. Auch die Konsolidierung der letzten Aufwärtsbewegung fällt in Tesla bisher wesentlich moderater aus als im Nasdaq 100.

Neue Kaufwelle möglich?

Es gibt erste Anzeichen dafür, dass die Tesla-Aktie in Kürze ihre Konsolidierung der letzten Tage beenden könnten. Ein Ausbruch über das gestrige Tageshoch bei 1.021,19 USD wäre ein weiteres Zeichen. In diesem Fall wäre zunächst ein Anstieg an den Abwärtstrend seit November möglich. Mit einem stabilen Ausbruch über diesen Trend ergäbe sich dann ein mittelfristiges Kaufsignal in Richtung 1.750-1.800 USD.

Ein Rückfall unter den EMA 50 würde aber vermutlich weiteren Abgaben bis ca. 900,40 USD führen.

Fazit: Es besteht die Chance, die Konsolidierung der letzten Tage zu beenden.

