TESLA - Kapitulieren die Anleger?

Die Aktie von Tesla war im Oktober über ihr bisheriges Allzeithoch bei 900,40 USD ausgebrochen und hatte in einer massiven Trendbeschleunigung sogar den 1.000 USD-Bereich weit hinter sich gelassen und schon Ende Oktober ein neues Rekordhoch bei 1.243,49 USD markiert.

Dort wurde der Wert allerdings zunächst in einer steilen Verkaufswelle an die 1.000 USD-Marke gedrückt, ehe eine weitere Aufwärtsbewegung einsetzte, die allerdings nicht an die Stärke der ersten Rallyphase anknüpfen konnte. In den letzten Tagen brach die Tesla-Aktie von einem Zwischenhoch bei 1.172 USD wieder deutlich ein, unterschritten wie erwartet die Unterstützung bei 978,60 USD und erreichte fast schon das vorherige Rekordhoch vom Januar dieses Jahres.

Altes Rekordhoch bei 900,40 USD unter Beschuss

Sollte der Wert jetzt also auch unter 900,40 USD fallen, dürfte sich die Abwärtswelle zunächst bis 850,00 USD und darunter an die Unterstützungen bei 810,00 und 780,10 USD ausdehnen. An dieser Stelle könnte sich eine Bodenbildung abspielen und in eine deutliche, mehrwöchige Erholungsphase münden.

Brechen die Anteile von Tesla dagegen auch unter 780,10 USD ein, käme es bereits zu einer Verkaufswelle bis 720,00 USD, die sich darunter mittelfristig sogar bis 650,00 USD ausweiten kann.

Dagegen müsste der Wert die Unterstützung bei 900,40 USD jetzt verteidigen, ehe überhaupt an eine Erholung gedacht werden kann. Bei einem deutlichen Wiederanstieg über die 1.000 USD-Marke wäre dann eine leichte Gegenbewegung bis 1.072 USD möglich. Dort dürften die Bären aber schon ein weiteres Mal zuschlagen und den Wert in die Tiefe reißen.

Tesla Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)