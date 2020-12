Werbung

Börsenradio: Thomas Rappold: "Geschäftsmodelle des 21. Jahrhundert" als Index - "The Winner Takes it all"



Der Fondsadvisor Thomas Rappold hat einen "Smart Platform Economy Index", also "Geschäftsmodelle des 21. Jahrhunderts" in einem Index zusammengefasst. Nach dem Motto: "The Winner Takes is all."

Vontobel Digital Investing



Bank Vontobel Europe AG

Flow Products Distribution

Bockenheimer Landstraße 24

DE-60323 Frankfurt am Main



— zertifikate.de@vontobel.com — zertifikate.vontobel.com — 00800 93 00 93 00