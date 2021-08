Thyssenkrupp: Aktie nach Rückeroberung des 200-Tage-Trends mit Drang nach oben – Deutsche Bank nennt gute Marktlage als positiven Faktor

Die Thyssenkrupp-Papiere kämpfen sich auch im heutigen Handel weiter nach oben, nachdem der Kurs am vergangenen Handelstag den 200-Tage-Trend zurückerobern konnte. Die Papiere stiegen um 2,1 Prozent auf 9,55 Euro und erreichten den höchsten Stand seit Mitte Juni. Die 200-Tage-Linie gilt als Indikator für den längerfristigen Kurstrend.

Eine robuste Nachfrage in Europa und den USA und der Aufbau von Produktionskapazitäten trieben die Margen in der Stahlfertigung an, schrieb Analyst Bastian Synagowitz von der Deutschen Bank. Die Profitabilität halte sich auf einem Rekordniveau. Die gute Branchenlage dürfte sich im kommenden Jahr fortsetzen. Für Thyssenkrupp spreche eine fortgesetzte Erholung der Ergebnisse und der Barmittel.

dpa-AFX

onvista-Redaktion: Charttechnisch hat die Aktie mit dem Überwinden des 200-Tage-Trends einen wichtigen Impuls gesetzt. Fundamental hilft die derzeitige Marktlage dem Geschäft enorm. Nach den schwierigen Jahren und dem massiven Konzernumbau, begleitet von einem herben Abverkauf an der Börse, befindet sich das Papier nun langsam auf dem Weg der Besserung.

Titelfoto: Tobias Arhelger / shutterstock.com

