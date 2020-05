TIP-Jahresabschluss 2019 bestätigt erfolgreiches Jahr

In seinem Schreiben an die Stakeholder des Unternehmens verweist CEO Bob Fast auf ein weiteres Jahr mit einer starken zugrunde liegenden Handelsperformance und dem erfolgreichen Abschluss von zwei transformatorischen Übernahmen:

„Trotz erhöhter wirtschaftlicher Unsicherheiten hatten wir ein weiteres gutes Jahr, in dem wir den Umsatz um 11 % auf 626 Mio. Euro steigern konnten. Wir haben unsere Unternehmensgröße erfolgreich genutzt, um unsere EBITDA-Marge von 30 % im Jahr 2014 auf 39 % im Jahr 2019 zu verbessern und in einem schwierigen Umfeld einen starken Betriebsgewinn zu erzielen. Mit der Unterstützung unserer Aktionäre haben wir zwei strategische Übernahmen angekündigt und abgeschlossen: PEMA in Europa und Trailer Wizards in Kanada. Diese Übernahmen werden TIP als Unternehmen weiter stärken schaffen und es uns ermöglichen, unsere geografische Präsenz weiter zu diversifizieren und unsere Position in Europa und Kanada zu stärken.“

CCO Arjen Kraaij äußerte sich aus kommerzieller Sicht zur Wachstumsstrategie von TIP für 2020:

„Unsere kommerzielle Strategie zielt auf ein fokussiertes Wachstum ab, sowohl organisch als auch durch Übernahmen, wodurch wir in der Lage sind, unseren Kunden das überzeugendste und umfassendste Angebot zu unterbreiten und allen Stakeholdern einen langfristigen und nachhaltigen Wert zu bieten. Durch die Übernahmen von PEMA und Trailer Wizards haben wir ein sehr starkes Wachstum und eine Diversifizierung bei den Vermögenswerten sowie eine geografische Diversifizierung erreicht, die voll und ganz auf unsere Geschäftsstrategie abgestimmt sind.“

Über TIP

TIP ist einer der führenden Ausrüstungsdienstleister in Europa und Kanada. Er hat sich auf die Vermietung, Wartung und Reparatur von Aufliegern und weitere hochwertige Serviceangebote für Transport- und Logistikkunden in ganz Europa und Kanada spezialisiert. Mit Hauptsitz in Amsterdam betreut TIP Kunden von 140 Standorten in 18 Ländern Europas und Kanada. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.tipeurope.com

https://www.tipeurope.com

