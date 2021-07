Trading-App Robinhood vor Börsengang mit kräftigem Umsatzsprung

Bangalore (Reuters) - Vor ihrem geplanten Börsengang glänzt die Trading-App Robinhood mit einem kräftigen Umsatzsprung.

Die Erlöse kletterten in den ersten drei Monaten um 309 Prozent auf 522 Millionen Dollar verglichen mit dem selben Vorjahreszeitraum, wie das US-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im vergangenen Jahr stand ein Gewinn von sieben Millionen Dollar unter dem Strich nach einem Verlust von 107 Millionen Dollar. Robinhood peilt die Börsennotiz an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq an. Laut Finanzkreisen wurde die App bei ihrer jüngsten Finanzierungsrunde mit 30 Milliarden Dollar bewertet. Robinhood lässt sich bei ihrem Börsenvorhaben von den Banken Goldman Sachs und JP Morgan beraten.

Die Plattform profitierte zuletzt massiv von der Corona-Pandemie, als Privatleute in Zeiten des Lockdowns den Aktienhandel für sich entdeckten. Zu den Geldgebern für Robinhood gehören die Finanzinvestoren Andreessen Horowitz, Sequoia und Ribbit Capital, aber auch Prominente wie der Rapper Snoop Dogg und der Schauspieler Jared Leto. Die App wurde 2013 gegründet und ermöglicht es, unbegrenzt und ohne Kommission mit Aktien, börsennotierten Indexfonds und Kryptowährungen zu handeln.