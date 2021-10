TVSquared führt ADvantage XP in UK und Deutschland für konvergente TV-Messung und Attribution ein

Impressionsbasierte, Plattform-übergreifende Lösung für Linear, Streaming & Addressable TV jetzt in Europas größten TV-Werbemärkten erhältlich.

TVSquared hat heute den Start von ADvantage XP in Großbritannien und Deutschland bekannt gegeben und bietet damit in Europas größten Werbemärkten die erste plattformübergreifende Mess- und Attributionslösung für alle Formen des Fernsehens - linear, Streaming und Addressable. ADvantage XP ist eine always-on, skalierbare Plattform, die eine konsistente, unabhängige, impression-basierte Messung der Werbung und deren Ergebnisse für konvergente TV-Kampagnen bietet.

Durch direkte Publisher-Integrationen und Smart-TV-Zuschauerdaten hat TVSquared die größte globale Abdeckung von konvergentem Fernsehen erreicht, die nun Millionen von Haushalten in Großbritannien und Deutschland umfasst. Als Ergebnis verknüpft TVSquared die Reichweite und die Ergebnisse mit verifizierten Haushalten und Zuschauer-IDs, um die Messung plattformübergreifend zu harmonisieren.

ADvantage XP liefert plattformübergreifende Reach&Frequency metriken, misst inkrementelle Reichweiten, inklusive der zusätzlicher Streaming-Haushalte, die über das lineare Fernsehen hinaus erreicht werden, und liefert zudem Attributionsdaten, die Vermarkter verwenden können um KPIs wie z.b. Webresponses, Sales, Registrations, App-Responses uwm. zu messen. TVSquared ist außerdem GDPR-konform und ein registriertes Mitglied des Transparency & Consent Framework (TCF) des IAB Europe.

"TV verändert sich derzeit und Werbetreibende brauchen eine einheitliche Methode zur Messung und Attribution von Werten über alle Plattformen hinweg", sagt Jo Kinsella, Präsident von TVSquared. "TVSquared sitzt im Herzen des TV-Ökosystems und ist gut positioniert, um die richtigen Datenquellen zu nutzen und eine einheitliche Messung und Attribution durch unsere skalierbare, einheitliche Plattform zu liefern. Weltweit steht die Einführung konvergenter TV-Strategien in den Köpfen der Vermarkter ganz oben, und wir freuen uns, dieses Momentum mit der Einführung von ADvantage XP in Großbritannien und Deutschland zu unterstützen."

Die Markteinführung von ADvantage XP in Europa folgt auf die Veröffentlichung eines neuen Berichts - "The State of Converged TV: A Look at Global Trends & Adoption", der von TVSquared in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Dynata veröffentlicht wurde. Die Studie, für die fast 500 Vermarkter in Großbritannien und Deutschland befragt wurden, ergab, dass für mehr als 80 Prozent der Befragten die plattformübergreifende TV-Messung und -Zuordnung oberste Priorität hat. Dieses Ergebnis wurde durch die Erkenntnis von über 80 % der Vermarkter gestützt, dass "TV" jetzt als linear und Streaming definiert wird und dass alle Formen von TV auf Basis von Impressionen verkauft werden sollten.

Laden Sie ein Exemplar von "The State of Converged TV: A Look at Global Trends & Adoption" herunterladen.

TVSquared ist die größte unabhängige globale Mess- und Attributionsplattform für konvergentes Fernsehen. Unsere unbegrenzt skalierbare ADvantage-Plattform misst die Effektivität von linearem, adressierbarem und OTT/CTV. Wir ermöglichen Tausenden von Werbetreibenden in über 75 Ländern jederzeit Einblicke, einschließlich Reichweite und Häufigkeit, einzigartige Reichweite, Ergebnisse und Zuschauer. Durch die Integration von Premium-Publishern, DSPs sowie Identitäts- und Publikumspartnern verarbeitet unsere Plattform Milliarden von Ad Impressions und verbindet Zuschauer- und Werbeträgerdaten in großem Umfang. Wir liefern das umfassendste Bild der TV-Werbemessung und -Zuordnung, einschließlich 150 Millionen Haushalte weltweit und mehr als 65 CTV-Plattformen. TVSquared wird vom gesamten TV-Ökosystem als einzige Quelle der Wahrheit geschätzt und misst Fernsehen so, wie die Menschen es sehen - über alle Plattformen und Bildschirme hinweg. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tvsquared.com.

