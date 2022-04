Twitter-Übernahme: Was heisst das für Zertifikate-Anleger?

Welche Effekte konnten jetzt schon im Zertifikate-Bereich beobachtet werden seit der Übernahmeofferte? Was generell bei Kapitalmaßnahmen gilt, was dies für Zertifikate auf den Basiswert bedeutet, erklärt Anouch Wilhelms, Société Générale, in dieser Ausgabe der Anlageidee.

Zugehörige Wertpapiere: US90184L1026