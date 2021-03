UBS belässt GlaxoSmithKline auf 'Neutral' - Ziel 1320 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1320 Pence belassen. Mit dem Medikament Cabenuva setze sich der britische Pharmakonzern gemeinsam mit dem US-Partner Merck & Co an die Spitze der Behandlung von HIV-Erkrankten, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das sei eine gute Nachricht in Zeiten nicht so zahlreicher Produktneuheiten./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 00:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

