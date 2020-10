UBS übertrifft Erwartung und will die zweite Tranche der Dividende ausschütten

Das Schweizer Bankhaus UBS Group AG (ISIN: CH0244767585) plant die Auszahlung der zweiten Tranche der Dividende 2019 an die Aktionäre am 27. November 2020, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der außerordentlichen Generalversammlung am 19. November 2020.

Die Generalversammlung vom 29. April 2020 hatte beschlossen, die Ausschüttung der Dividende 2019 in zwei gleich hohe Zahlungen von 0,365 US-Dollar pro Aktie aufzuteilen, entsprechend einer Forderung der Finanzmarktaufsicht an die Schweizer Banken vor dem Hintergrund der durch COVID-19 verursachten Unsicherheit. Die erste Tranche wurde bereits ausgeschüttet. Im dritten Quartal hat UBS einen Nettogewinn von 2,1 Milliarden US-Dollar ausgewiesen (Vorjahr: 1,05 Milliarden US-Dollar), wie am Dienstag weiter mitgeteilt wurde. Der operative Ertrag lag bei 8,9 Milliarden US-Dollar nach 7,09 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Mit den Ergebnissen hat die UBS die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Redaktion MyDividends.de