USU SOFTWARE - Bullen in Lauerstellung

Die Aktie der Softwareschmiede USU Software stellte ich im November 2020 erstmalig auf dem GodmodeTrader vor. Der Nebenwert ließ sich mit der Aufwärtsbewegung aber etwas Zeit. Er nahm kurz vor dem ersten Ziel bei 25,20 EUR noch einmal den Umweg zur Unterstützung bei 22,60 EUR, ehe im Zuge eines weiteren Aufwärtsimpulses beide Ziele erreicht und sogar übertroffen wurden. Erst im Bereich des Mehrjahreshochs kam der Small Cap im Januar dieses Jahres nicht weiter.

Heute meldete USU Software, einen neuen Kunden gewonnen zu haben. Es handelt sich um ein "großes nordamerikanisches Finanzinstitut", welches einen Dreijahresvertrag über die Nutzung von USU Knowledge Management unterzeichnet hat. Das Statement des Kunden kommt einer Adelung der Softwarelösung von USU Software gleich. So heißt es in der Meldung: "USU Knowledge Management erfülle alle Kriterien und sei - bezogen auf das Preis-/Leistungsverhältnis deutlich attraktiver als der Wettbewerb, so ein Verantwortlicher des Kunden."

Die Analysten von GBC Research veröffentlichten in der Vorwoche ein Update für die Aktie von USU Software und bestätigten ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel bis Jahresende von 33,65 EUR. Die Zahlen für 2020 hätten die Erwartungen übertroffen. Für 2021 plane das USU-Management konservativ und berücksichtige damit eine pandemiebedingte Investitionszurückhaltung der Kunden, die noch im ersten Halbjahr anhalten könnte. Der Umsatz soll leicht zulegen, das EBIT auf eine Spanne von 9 bis 10 Mio. EUR steigen. Bis 2024 soll das durchschnittliche Umsatzwachstum 10 % betragen und die EBIT-Marge bereinigt auf 13 bis 15 % klettern.

Die Korrektur seit Januar führte den Wert aus charttechnischer Sicht zurück zur Unterstützung bei 25,20 EUR und einer Aufwärtstrendvariante. Zuletzt war die Marke von 27,60 EUR hart umkämpft, fungiert nun aber als Support. Als Trigger lässt sich die Marke von 28,80 EUR nennen. Darüber sind 31,56 bis 32,00 EUR erreichbar. Über 32,00 EUR wiederum würde sich die Aktie langfristig "freischießen" und eine deutliche Beschleunigung der Aufwärtsbewegung wäre zu erwarten. Mittelfristige Absicherungen bieten sich im Bereich von 24,50 EUR an.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 107,31 116,36 131,46 Ergebnis je Aktie in EUR 0,54 0,57 0,78 Gewinnwachstum 5,56 % 36,84 % KGV 52 49 36 KUV 2,7 2,5 2,2 PEG 8,8 1,0 Dividende je Aktie in EUR 0,40 0,43 0,45 Dividendenrendite 1,43 % 1,54 % 1,61 % *e = erwartet

